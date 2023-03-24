Масоэро назвал величайшего игрока в истории

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о значении для футбола Диего Марадоны.
— Почему для тебя номер один — Марадона?
— Дело в Диего не как в футболисте, а в личности, политике, борце за права людей, которых не слышат. В этом он — мой герой. Может, на поле Месси и гораздо лучше, допускаю. Но как человек Диего втрое более великий, чем кто угодно.
Моя семья обожает Марадону, как и я.
— За что?
— Диего сделал многое для страны во время ее бедности. Марадона принес нашей сборной кубок мира и серьезно повлиял на чувства аргентинцев. Да, не на экономику, но на души точно. Мы никогда этого не забудем.
- Марадона выигрывал чемпионат мира.
- На официальном сайте ФИФА игрок был признан лучшим в прошлом веке.
- Аргентинец умер в 2020 году.
Источник: Sport24