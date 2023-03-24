Защитник «Пари НН» Масоэро назвал самое любимое матерное выражение на русском

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро назвал любимое матерное выражение на русском языке.
— Из медиа твоего клуба мы знаем, что ты идеально знаешь на русском минимум одну фразу: «У матросов нет вопросов». Откуда?
— Отец моей учительницы русского языка служил на флоте. Часто повторяла эту фразу мне, и я запомнил. Смысл прекрасно знаю.
— Ругательствам не учила?
— Я в любом случае не могу это говорить!
— Да мы отцензурируем. Что из мата нравится?
— *** в рот, *** [блин]! Ррр, это просто лучшее!
- 28-летний Масоэро в России с 2021 года.
- Игрок стоит 1 миллион евро.
- В сезоне РПЛ у Масоэро 16 матчей.
Источник: Sport24