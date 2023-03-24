Защитник «Пари НН» Масоэро назвал самое любимое матерное выражение на русском

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро назвал любимое матерное выражение на русском языке.

— Из медиа твоего клуба мы знаем, что ты идеально знаешь на русском минимум одну фразу: «У матросов нет вопросов». Откуда?

— Отец моей учительницы русского языка служил на флоте. Часто повторяла эту фразу мне, и я запомнил. Смысл прекрасно знаю.

— Ругательствам не учила?

— Я в любом случае не могу это говорить!

— Да мы отцензурируем. Что из мата нравится?

— *** в рот, *** [блин]! Ррр, это просто лучшее!