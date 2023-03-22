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    Юран – кандидат на пост главного тренера «Торпедо»: он говорил, что скоро вернется в РПЛ

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо», сообщает Sport24.

    Имя нового тренера московского клуба должно быть объявлено 25 марта.

    Ранее Юран говорил, что в ближайшее время получит работу в клубе РПЛ.

    • 22 марта «Торпедо» объявило об увольнении Андрея Талалаева.
    • Талалаев возглавлял «Торпедо» в октябре 2022 года.
    • При нем команда потерпела 9 поражений в 12 матчах.
    • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ по итогам 20 туров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      Александр.Т. 6 минут назад

      Ага в сентябре или октябре вроде говорил такое

      0
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      Рейтинг: +1773

      Alex Y 12 минут назад

      На пару месяцев в РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2285

      kvm 1 час назад

      Барсик, верим!

      0
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