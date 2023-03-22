Юран – кандидат на пост главного тренера «Торпедо»: он говорил, что скоро вернется в РПЛ

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо», сообщает Sport24.

Имя нового тренера московского клуба должно быть объявлено 25 марта.

Ранее Юран говорил, что в ближайшее время получит работу в клубе РПЛ.