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    «Большая вероятность»: Эдерсон – об Анчелотти в сборной Бразилии

    Вратарь сборной Бразилии Эдерсон намекнул на скорый приход в команду главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

    «Это правда. Я общался с Каземиро, Винисиусом и Эдером Милитао. Большая вероятность прихода Анчелотти.

    Так что нужно как можно быстрее выбить «Реал» из Лиги чемпионов, чтобы он как можно быстрее пришeл в сборную Бразилии, ха-ха!» – сказал голкипер.

    • В качестве и.о. Бразилию сейчас возглавляет Рамон Менезес.
    • Анчелотти в «Реале» с 2021 года.
    • При нем команда за один сезон выиграла Примеру и Лигу чемпионов.

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    Источник: Mundo Deportivo

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