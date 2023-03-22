«Большая вероятность»: Эдерсон – об Анчелотти в сборной Бразилии

Вратарь сборной Бразилии Эдерсон намекнул на скорый приход в команду главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
«Это правда. Я общался с Каземиро, Винисиусом и Эдером Милитао. Большая вероятность прихода Анчелотти.
Так что нужно как можно быстрее выбить «Реал» из Лиги чемпионов, чтобы он как можно быстрее пришeл в сборную Бразилии, ха-ха!» – сказал голкипер.
- В качестве и.о. Бразилию сейчас возглавляет Рамон Менезес.
- Анчелотти в «Реале» с 2021 года.
- При нем команда за один сезон выиграла Примеру и Лигу чемпионов.
Источник: Mundo Deportivo