«Большая вероятность»: Эдерсон – об Анчелотти в сборной Бразилии

Вратарь сборной Бразилии Эдерсон намекнул на скорый приход в команду главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Это правда. Я общался с Каземиро, Винисиусом и Эдером Милитао. Большая вероятность прихода Анчелотти.

Так что нужно как можно быстрее выбить «Реал» из Лиги чемпионов, чтобы он как можно быстрее пришeл в сборную Бразилии, ха-ха!» – сказал голкипер.