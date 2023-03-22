Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Большая вероятность»: Эдерсон – об Анчелотти в сборной Бразилии

«Большая вероятность»: Эдерсон – об Анчелотти в сборной Бразилии

22 марта 2023, 12:23
1

Вратарь сборной Бразилии Эдерсон намекнул на скорый приход в команду главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

«Это правда. Я общался с Каземиро, Винисиусом и Эдером Милитао. Большая вероятность прихода Анчелотти.

Так что нужно как можно быстрее выбить «Реал» из Лиги чемпионов, чтобы он как можно быстрее пришeл в сборную Бразилии, ха-ха!» – сказал голкипер.

  • В качестве и.о. Бразилию сейчас возглавляет Рамон Менезес.
  • Анчелотти в «Реале» с 2021 года.
  • При нем команда за один сезон выиграла Примеру и Лигу чемпионов.

Еще по теме:
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC 2
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям 1
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
Источник: Mundo Deportivo
Бразилия. Серия А Испания. Примера Реал Бразилия Манчестер Сити Эдерсон Анчелотти Карло
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
моэм
1679582096
А про выигрыш клубного Чемпионата Мира забыли написать ....или автор считает это мелочёвкой ?
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
2
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
2
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
3
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
Вчера, 19:29
1
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
Вчера, 16:14
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
Вчера, 09:33
18
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
5 сентября
1
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
5 сентября
3
Неймар получил новую травму
5 сентября
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
4 сентября
1
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
4 сентября
5
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
4 сентября
«Спартак» определился с ценой на Солари
4 сентября
13
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
4 сентября
2
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
4 сентября
16
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
4 сентября
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
4 сентября
4
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
3 сентября
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
3 сентября
4
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
2 сентября
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
2 сентября
3
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
2 сентября
6
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
2 сентября
4
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
2 сентября
1
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
2 сентября
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
2 сентября
4
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
2 сентября
8
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
2 сентября
4
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
1 сентября
4
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
1 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+