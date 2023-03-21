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    Губерниев: «Малком и Клаудиньо каждое утро поют гимн России и не мыслят себя без новой Родины»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял натурализацию Малкома и Клаудиньо.

    • Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

    «Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире – для этого их и брали.

    Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита».

    Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники.

    Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Национальная служба новостей»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +19193

      Cleaner 7 минут назад

      Губерниев, тебе бы научиться не истерить с экрана. Так то ты вроде неплохой комментатор...

      0
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      Рейтинг: +6978

      sochi-2013 25 минут назад

      Дайте этому дебилу учебник истории. (за какой класс не помню)
      Очень удивится, когда узнает, кто по происхождению Екатерина || (Великая). кто прадед А. Пушкина, кто такой Витус Беринг и еще много людей любивших Россию и сделавших для нее больше всяких губерниевых и макаревичей!
      Здесь масштаб не тот, но суть должна быть понятна.

      0
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      Рейтинг: +12459

      Вомбат 1 час назад

      Высмеял он их как-то совсем не смешно, а скорее постыдно. Я тоже против натурализации иностранных игроков через президентские указы, но передергивать-то зачем? Он же знает, что на турнире CAFA ни один не другой выступить не смогут. Напомню для тех, кто не следит за жизнью РПЛ: Малком сможет избавиться от легионерского статуса только в августе 2024 и только при условии, что он подаст заявку в ФИФА и ее поддержат. Что маловероятно. Клаудиньо заявку подавать не надо, он за национальную сборную не играл. Но он будет легионером до 2026 года, так как приехал в Россию в 2021 году.

      1
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      Рейтинг: +1339

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Сарказм губерниева ниже плинтуса. Ну это его кредо. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +3388

      Эном айс 1 час назад

      Боюсь, что "великий комментатор" не знает ни одной строчки из гимна.
      РА-СИ-Я!.бл..

      4
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      Рейтинг: +17697

      NewLife 1 час назад

      Нельзя ли ссылку на запись получить)

      0
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      Рейтинг: +3267

      fakeid 2 часа назад

      это рыло с лыжой в Ж когда-нить до***дится. надеюсь, газпром изгонит его с позором с матч тв. и отправится он в тарасофку (а куда же ещё?)

      3
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      Рейтинг: +12672

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      админресурс... не, не слышал)))

      1
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      Рейтинг: +613

      эд100 > fakeid 1 час назад

      неее...., оставьте себе, это ваше лицо, и не только с лыжей там...

      2
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      Рейтинг: +706

      egor tikhonov 2 часа назад

      за русские бабки -бразильский кокос) . чё не петь то?)))

      1
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