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  • Губерниев: «Малком и Клаудиньо каждое утро поют гимн России и не мыслят себя без новой Родины»

Губерниев: «Малком и Клаудиньо каждое утро поют гимн России и не мыслят себя без новой Родины»

21 марта 2023, 17:17
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял натурализацию Малкома и Клаудиньо.

  • Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

«Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире – для этого их и брали.

Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита».

Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники.

Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», – сказал Губерниев.

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Источник: «Национальная служба новостей»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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egor tikhonov
1679408758
за русские бабки -бразильский кокос) . чё не петь то?)))
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NewLife
1679410213
Нельзя ли ссылку на запись получить)
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Эном айс
1679411382
Боюсь, что "великий комментатор" не знает ни одной строчки из гимна. РА-СИ-Я!.бл..
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Вомбат
1679413541
Высмеял он их как-то совсем не смешно, а скорее постыдно. Я тоже против натурализации иностранных игроков через президентские указы, но передергивать-то зачем? Он же знает, что на турнире CAFA ни один не другой выступить не смогут. Напомню для тех, кто не следит за жизнью РПЛ: Малком сможет избавиться от легионерского статуса только в августе 2024 и только при условии, что он подаст заявку в ФИФА и ее поддержат. Что маловероятно. Клаудиньо заявку подавать не надо, он за национальную сборную не играл. Но он будет легионером до 2026 года, так как приехал в Россию в 2021 году.
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sochi-2013
1679415696
Дайте этому дебилу учебник истории. (за какой класс не помню) Очень удивится, когда узнает, кто по происхождению Екатерина || (Великая). кто прадед А. Пушкина, кто такой Витус Беринг и еще много людей любивших Россию и сделавших для нее больше всяких губерниевых и макаревичей! Здесь масштаб не тот, но суть должна быть понятна.
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шахта Заполярная
1679427065
Мне интересно знать, а что губа каждое утро делает в спальне малкома и клаудиньо?
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cska1948
1679464356
Будь моя воля, то российское гражданство я давал бы ТОЛЬКО при условии ОТКАЗА от гражданства, которое имеет человек. Если бразилец хочет получить гражданство России, то он должен отказаться от бразильского гражданства, а не пытаться сидеть СРАЗУ на двух стульях.
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