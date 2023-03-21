Губерниев: «Малком и Клаудиньо каждое утро поют гимн России и не мыслят себя без новой Родины»

Губерниев, тебе бы научиться не истерить с экрана. Так то ты вроде неплохой комментатор...
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высмеял натурализацию Малкома и Клаудиньо.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства футболистам 24 февраля 2023 года.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Их контракты с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
«Они помогут сборной обыграть Афганистан на грядущем турнире – для этого их и брали.
Им дали гражданство, потому что они любят Россию и российское налоговое законодательство, и не мыслят себя без новой Родины, без «Зенита».
Более того, они каждое утро поют гимн, как мне рассказывали информированные источники.
Нам нужно поучиться любви к России этих замечательных людей. Мы будем учиться, особенно я», – сказал Губерниев.