Божович назвал самый популярный клуб РПЛ: «За них болеет вся Россия!»

Бывший тренер «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович назвал самый популярный клуб РПЛ.

— «Спартак» — самый популярный клуб России?

— Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще? «Зенит» говорит про популярность в тиктоке? В этих социальных сетях они могут делать все, что угодно. Вживую видно одно – у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия!