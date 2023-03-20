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    Божович назвал самый популярный клуб РПЛ: «За них болеет вся Россия!»

    Бывший тренер «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович назвал самый популярный клуб РПЛ.

    «Спартак» — самый популярный клуб России?

    — Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще? «Зенит» говорит про популярность в тиктоке? В этих социальных сетях они могут делать все, что угодно. Вживую видно одно – у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия!

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» занимает третье место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.03.2023 15:23
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 1 час назад

      Нет ничего удивительного в том, что именно Божович, который 1. обвинил народы Европы в поголовной русофобии, 2. назвал фан-уйди необходимой и крайне своевременной мерой, которая будет способствовать облагораживанию контингента на стадионах, 3. рассказал, как здорово то, что российским фуболистам платят миллионы евро в год, является теперь главным рупором красно-белой братии и ее любимцем. Ведь он говорит именно то, что они хотят услышать.

      0
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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr 4 часа назад

      Спартак сейчас не более, чем маркетинг. Создан по типу шоколадного батончика Snickers и рсасчитан исключительно на молодежь.

      0
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      Рейтинг: +21571

      Persona_non_Grata > ilichkadr 3 часа назад

      Вы там как то определитксь - а то один вещает, что молодежь за Зенит, а только"старперы" за Спартак, ты же сейчас утверждаешь обратное ... Скажу как есть - Спартаку все возрасты покорны !!! )))

      3
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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Зенит-то здесь с какого перепугу? Я сказал, что "Спартак сейчас не более, чем маркетинг." и не более того. Усё.
      Полагаю, что объяснение маркетинга излишни. Могу простым языком назвать: "ЗАМАНУХА".

      0
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      Рейтинг: +21571

      Persona_non_Grata > ilichkadr 2 часа назад

      Так я же не про тебя - помню, что кто-то из ваших ( может Миллер, может Медведев, ... ) с уверенным видом это доказывал ...

      0
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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Я не из ваших/наших, не Миллер и не Медведев. Я сам по себе..........

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      Рейтинг: +115

      Бригадный 4 часа назад

      Божович банален. Не понимает "старый граф", что "Спартак" это попса. Ну, как Сердючка у упырей бандеровских. Ну, или Оленька Бузова у публики чутка более цивилизованной.
      А по-настоящему, самый популярный клуб это "Локомотив"! Сейчас уже вся прогрессивная общественность интересуется - как там бригада Нового Шерифа? А немного попозжа футбольные гурманы будут "ходить на Пиняева". Как когда то ходили в разных городах и в разные эпохи на Пеле с Гарринчей, на Стрельцова, Марадону ...

      0
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ > Бригадный 2 часа назад

      Локо??????? не смешите подковы коней... Не надо выдавать желаемое за действительное... Локо сейчас в лучшем случае 4, а то и пятый...

      0
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      Рейтинг: +1463

      ScarlettOgusania > Бригадный 1 час назад

      с ума сошел? на локо спроса нет, да и болеют одни девки-проводницы) Спартак - это афиша, армия болельщиков!

      0
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      Рейтинг: +18018

      paracetamol 6 часов назад

      Спердяк?
      Против них болеет вся Россия!
      Пачему?
      Воняет очень сильно, но есть любители понюхать!

      2
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      ...
      Рейтинг: +969

      Спартач80 > paracetamol 4 часа назад

      Ты мразота,я вот не из Москвы,тут все за Спартак,а ваш Зенит терпеть не могут.

      8
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      ...
      Рейтинг: +96

      timon2401 > Спартач80 4 часа назад

      И так в 99% городах))) и лишь один Санкт Петербург свято верит в то что ещё кроме них переживает за *****

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21571

      Persona_non_Grata > Спартач80 3 часа назад

      Вчера, после поражения от ЦСКА был наглядный пример - ВСЯ страна ликовала !!! ), кстати ни он, ни кастрюлеголовый так вчера и не появились !!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +228

      cska1948 > Persona_non_Grata 3 часа назад

      Если быть справедливым до конца, то вся страна ликует когда проигрывает не только Зенит, но и СпаМ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      timon2401 > cska1948 2 часа назад

      Вот совершенно согласен)))) поэтому когда играют кони и помойка, не зависимо от результата в любом случае будет хорошо!!! Кто нибудь да *******!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +12658

      R_a_i_n > cska1948 31 минуту назад

      Вообще не справедливо, обо комменты под новостями после победы Спартака говорят об обратном.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5340

      ААМ 6 часов назад

      Вся Россия?, Да он - Мюнхаузен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24405

      DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Вперёд Спартак!!! Респект Миодрагу!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18268

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Мидраган в Спартак дорожку стелит......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +856

      Болотоход 6 часов назад

      Пром помойку газпромовскую люди только узнали в 2009 году!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      timon2401 7 часов назад

      Ну всё!!! Не тренеровать больше Миродрагу в России))) наложет теперь Алёша и прихвостни газпромовские вето на Боживича!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4101

      raritet 7 часов назад

      Ну это , обьективно. Основная масса болельщиков болеют за клуб, исключительно по месту проживания- это Москва. Самый популярный клуб в столице уже многие ,многие года- Это Спартак. Он был основой для сборной СССР и все лучшие футболисты со времен застоя подтягивали со всей страны в Спартак. Ну ,а где лучшие футболисты, там и игра была

      0
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      Рейтинг: +2483

      шахта Заполярная > raritet 7 часов назад

      Я вот например не из Москвы, а Спартаковец. И ничего, если в Москве пять клубов. Выбор болеть огромный, а в Птере один, выбора нет.

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      Рейтинг: +11360

      alp > raritet 5 часов назад

      ну как бы в Москве Спартак не самы популярный клуб. по статистике, и, я даже удивился, самым популярным в Москве клубом является Динамо

      0
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      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ > raritet 2 часа назад

      Заметь подавляющее большинство в регионах болеют либо за свои региональные клубы либо за Спартак и этим всё сказано...

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      Рейтинг: +1925

      lek! 7 часов назад

      А толку сейчас от болельщиков , которые не могут поддержать любимый клуб на стадионе. Если так пойдет дальше активных болельщиков не останется , и будет как в театре в смокинге в очках )) может быть этого и добиваются .

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