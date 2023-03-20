Божович назвал самый популярный клуб РПЛ: «За них болеет вся Россия!»

Нет ничего удивительного в том, что именно Божович, который 1. обвинил народы Европы в поголовной русофобии, 2. назвал фан-уйди необходимой и крайне своевременной мерой, которая будет способствовать облагораживанию контингента на стадионах, 3. рассказал, как здорово то, что российским фуболистам платят миллионы евро в год, является теперь главным рупором красно-белой братии и ее любимцем. Ведь он говорит именно то, что они хотят услышать.
Бывший тренер «Ростова» и «Локомотива» Миодраг Божович назвал самый популярный клуб РПЛ.
— «Спартак» — самый популярный клуб России?
— Конечно, сто процентов, это исторический факт! А кто еще? «Зенит» говорит про популярность в тиктоке? В этих социальных сетях они могут делать все, что угодно. Вживую видно одно – у «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия!
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» занимает третье место.