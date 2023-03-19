Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ. «Крылья» уступили «Ахмату» (0:1), у самарцев 5 матчей без побед

    «Ахмат» в 20-м туре РПЛ переиграл в гостях «Крылья Советов». Гол забил воспитанник «Спартака» Артем Тимофеев.

    Тимофеев из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч против «Спартака».

    «Ахмат» поднялся на шестое место. «Крылья» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

    У «Крыльев» пять матчей без побед подряд.

    Россия. РПЛ. 20-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тимофеев, 46.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Зенит» и другие матчи 9
    «Крылья Советов» – «Ахмат»: стартовые составы на 20-й тур РПЛ
    Бейл попросил фанатов «Крыльев» выбрать ему бутсы на матч с «Ахматом»: он хочет, чтобы его гол не отменили
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2023 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100977

      zigbert 10 часов назад

      Крылья Советов не показал в этом матче присущей ему игры. Ничья была бы более справедлива но дальний удар Тимофеева застал врасплох вратаря Крыльев. Вратарь скорей всего был закрыт и не видел удара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2137

      Bozigit 11 часов назад

      Крылья не приятно удивили. Ахмат приятно удивил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18257

      ilichkadr 11 часов назад

      Ахмат тихим сапом въехал в пятёрку. В следующем туре трахнет хряков и подопрёт Динамо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +955

      Спартач80 > ilichkadr 9 часов назад

      Трахать можно только невменяемых бо.м.ж.и.х,запомни это,мразота=)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3981

      Ziklop 11 часов назад

      за Крылья обидно, опять их так задвинуть могут в пердив.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5244

      PAREVG. 12 часов назад

      На 95 минуте не поставили 100% пенальти в ворота Терека.
      Хотя вар и смотрел эпизод.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      Теркчанин > PAREVG. 11 часов назад

      не было там пеналя,защитник его вообще не трогал,ни ногой ни рукой,а если бы хоть немного это тянуло на пенку,ее бы с удовольствием поставили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20998

      derrik2000 12 часов назад

      Ощущение, что Крылья Советов где-то ИГРУ потеряли.
      Как - то всё расслабленно, "без огонька"...
      В концовке, правда, устроили штурм ворот Ахмата.
      Ну, как - ШТУРМ?
      Так...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8937

      vladik12 > derrik2000 11 часов назад

      Ушли ключевые игрочки. Вот и посыпалось.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20998

      derrik2000 > vladik12 10 часов назад

      Так, А ХДЕ МОЛОДЁЖНЫЙ ЗАДОР???
      Вот именно ОН куда-то и запропал... (((

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11