РПЛ. «Крылья» уступили «Ахмату» (0:1), у самарцев 5 матчей без побед

«Ахмат» в 20-м туре РПЛ переиграл в гостях «Крылья Советов». Гол забил воспитанник «Спартака» Артем Тимофеев.

Тимофеев из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч против «Спартака».

«Ахмат» поднялся на шестое место. «Крылья» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.

У «Крыльев» пять матчей без побед подряд.

Россия. РПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тимофеев, 46.

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