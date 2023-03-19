РПЛ. «Крылья» уступили «Ахмату» (0:1), у самарцев 5 матчей без побед

Крылья Советов не показал в этом матче присущей ему игры. Ничья была бы более справедлива но дальний удар Тимофеева застал врасплох вратаря Крыльев. Вратарь скорей всего был закрыт и не видел удара.
«Ахмат» в 20-м туре РПЛ переиграл в гостях «Крылья Советов». Гол забил воспитанник «Спартака» Артем Тимофеев.
Тимофеев из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч против «Спартака».
«Ахмат» поднялся на шестое место. «Крылья» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне переходных матчей.
У «Крыльев» пять матчей без побед подряд.
Россия. РПЛ. 20-й тур
Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Тимофеев, 46.