Стала известна посещаемость матча «Оренбург» – «Спартак»

Сейчас, история с отказом в лицензировании Оренбургу в 2021 году, выглядит как злая ирония. Клубу отказали в участии в турнире, посещаемость которого сейчас в среднем менее 5 тысяч человек, из-за вместимости стадиона менее 10 тысяч мест.
«Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в 20-м туре РПЛ.
Матч на оренбургском стадионе «Газовик» посетили 4743 зрителя.
Это третий тур РПЛ после введения Fan ID на всех стадионах.
- «Оренбург» поднялся на 6-е место в таблице Премьер-лиги.
- «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.