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    Стала известна посещаемость матча «Оренбург» – «Спартак»

    «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

    Матч на оренбургском стадионе «Газовик» посетили 4743 зрителя.

    Это третий тур РПЛ после введения Fan ID на всех стадионах.

    • «Оренбург» поднялся на 6-е место в таблице Премьер-лиги.
    • «Спартак» по итогам тура рискует отстать от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.03.2023 14:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2941

      Play 6 часов назад

      Сейчас, история с отказом в лицензировании Оренбургу в 2021 году, выглядит как злая ирония. Клубу отказали в участии в турнире, посещаемость которого сейчас в среднем менее 5 тысяч человек, из-за вместимости стадиона менее 10 тысяч мест.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 9 часов назад

      Оренбург с победой.

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