«По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома»: Федун – о судействе

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу российских арбитров.

«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома.

Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» – заявил Федун.