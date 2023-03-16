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    «По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома»: Федун – о судействе

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу российских арбитров.

    «Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома.

    Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» – заявил Федун.

    • Судья Евгений Кукуляк допустил 2 ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо».
    • Арбитра отстранили от работы.
    • Петербуржцы вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.03.2023 23:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +636

      somn 1 час назад

      Заголосили плакальщики... Сколько у нас идиотов у футбольного корыта.

      0
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      Рейтинг: +1670

      Artemka444 1 час назад

      За Спартаком своим никчёмным следи!!!
      Вечно ноете, плаксы гребанные!!!

      0
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      Рейтинг: +646

      Номэд 1 час назад

      Да к тому же ещё при миллере, который вечно на баклан-арене в ладошки хлопает

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      Рейтинг: +5521

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Футбольные арбитры как сотрудникии ГИБДД, одних штрафуют, другим за теже нарушения - зелёный коридор... и погоняло и них одинаковое -п....ас. Класс.

      1
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      Рейтинг: +1202

      inzek 8 часов назад

      мне сразу вспоминается 1й офф.матч на баклан арене против "Урала". помните какое там было шоу) так что слова Лёни имеют место быть)

      2
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      Рейтинг: +5988

      AtticusFinch 8 часов назад

      Мля - он мои мысли читает что ли?

      3
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      Рейтинг: +21326

      Persona_non_Grata > AtticusFinch 8 часов назад

      Высказывает мысли и мнение большинства .

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