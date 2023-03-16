«По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать дома»: Федун – о судействе

Заголосили плакальщики... Сколько у нас идиотов у футбольного корыта.
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу российских арбитров.
«Я что, эксперт по судейскому вопросу? По «Зениту» все понятно – им нельзя ставить пенальти на своем поле, и они не должны проигрывать у себя дома.
Какие тут проблемы? Никаких проблем нет!» – заявил Федун.
- Судья Евгений Кукуляк допустил 2 ошибки в пользу «Зенита» в кубковом матче с «Динамо».
- Арбитра отстранили от работы.
- Петербуржцы вылетели из турнира, проиграв в серии пенальти.