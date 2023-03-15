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    В УЕФА рассказали, будут ли проблемы у России из-за участия в турнире с азиатскими сборными

    В УЕФА отреагировали на участие сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

    «Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.

    По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», – говорится в сообщении.

    • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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    Источник: ТАСС

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    15.03.2023 14:24
    Комментарии16
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      Рейтинг: +11529

      alex1951 20 часов назад

      Мужики! Вечного ничяво не бывает...все ,когда то кончается !
      Предположительно ,лет через ...надцать....

      0
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      Рейтинг: +354

      eugen-han 20 часов назад

      Значит надо делать не товарищеские турниры, а что ни на есть официальные, с хорошим финансированием и призовым фондом соответственно.

      1
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      Рейтинг: +11529

      alex1951 > eugen-han 20 часов назад

      Ну и займитесь этим...если так все просто)))

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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 21 час назад

      Ещё бОльшие проблемы от уефы???
      Куда уж больше отстранения-то???
      Как говорили офицеры в старое доброе советское время, "дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут".

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      Рейтинг: +1655

      Artemka444 21 час назад

      Мудозвоны они
      А мы пляшем под них
      Понятно ни кто нас туда не пустятит лет 10 еще
      А когда пустят, одна команда сможет играть в еврокубках и то через 100 отборов

      2
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      Рейтинг: +22

      rumit89 22 часа назад

      Я все таки не очень понимаю зачем вообще проводить такие матчи, что матч с Афганистаном и Индией могут дать нашим игрокам тем более матчи будут "товарниками" , а если еще вспомнить как наши игроки относятся к таким играм особенно если учитывать осенние матчи ,мне например кажется чтобы сборная играла бы например в "двухсторонке" и может быть с молодежными сборными и то как мне кажется пользы было бы больше ,чем от таких матчей которые будут у нас в июне.

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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф 22 часа назад

      А чечетку для УЕФА не надо сбацать? Этих педиков необходимо полностью игнорить.

      4
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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > Нуф-Нуф 21 час назад

      ТОлько проблема в том, что им то плевать, а вот нам без них никакие турниры не светят, кроме вот такого шлака, так что надо с ними наоборот, пытаться налаживать связи

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      Рейтинг: +12195

      ВетеR > Нуф-Нуф 19 часов назад

      игнорируй лёжа на диване и дрочи под РПЛ )

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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф > Koni_Best_1 16 часов назад

      Не надо нам никаких турниров. Нужно думать о другом, о важном.

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      Рейтинг: +415

      Нуф-Нуф > ВетеR 16 часов назад

      С опущенными педиками не общаюсь.

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      Рейтинг: +12195

      ВетеR > Нуф-Нуф 15 часов назад

      ты уже общаешься , поросёнок убогий )

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      Рейтинг: +249

      kara-mba 22 часа назад

      Я охреневаю! Им запретили играть в УЕФА, а они у тех кто тебя обгадил ещё спрашивают ... Как хохлов победим так сами твари прибегут и попросят.

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      Рейтинг: +70

      Koni_Best_1 > kara-mba 21 час назад

      А зачем им прибегать и просить? Ну так чисто интересно даже стало

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      Рейтинг: +5417

      neim > kara-mba 20 часов назад

      Не хохлов,а пиндосов !

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      Рейтинг: +249

      kara-mba > Koni_Best_1 19 часов назад

      После ***** победителя бояться.

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