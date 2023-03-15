В УЕФА рассказали, будут ли проблемы у России из-за участия в турнире с азиатскими сборными

В УЕФА отреагировали на участие сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.

По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», – говорится в сообщении.