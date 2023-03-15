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  • В УЕФА рассказали, будут ли проблемы у России из-за участия в турнире с азиатскими сборными

В УЕФА рассказали, будут ли проблемы у России из-за участия в турнире с азиатскими сборными

15 марта 2023, 14:24
16

В УЕФА отреагировали на участие сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА.

По этой причине участие российских команд в товарищеских турнирах не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», – говорится в сообщении.

  • Турнир пройдет с с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Соперники России – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (16)
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kara-mba
1678880343
Я охреневаю! Им запретили играть в УЕФА, а они у тех кто тебя обгадил ещё спрашивают ... Как хохлов победим так сами твари прибегут и попросят.
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Нуф-Нуф
1678880667
А чечетку для УЕФА не надо сбацать? Этих педиков необходимо полностью игнорить.
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rumit89
1678880823
Я все таки не очень понимаю зачем вообще проводить такие матчи, что матч с Афганистаном и Индией могут дать нашим игрокам тем более матчи будут "товарниками" , а если еще вспомнить как наши игроки относятся к таким играм особенно если учитывать осенние матчи ,мне например кажется чтобы сборная играла бы например в "двухсторонке" и может быть с молодежными сборными и то как мне кажется пользы было бы больше ,чем от таких матчей которые будут у нас в июне.
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Artemka444
1678882398
Мудозвоны они А мы пляшем под них Понятно ни кто нас туда не пустятит лет 10 еще А когда пустят, одна команда сможет играть в еврокубках и то через 100 отборов
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derrik2000
1678883399
Ещё бОльшие проблемы от уефы??? Куда уж больше отстранения-то??? Как говорили офицеры в старое доброе советское время, "дальше Кушки не пошлют, меньше взвода не дадут".
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eugen-han
1678885005
Значит надо делать не товарищеские турниры, а что ни на есть официальные, с хорошим финансированием и призовым фондом соответственно.
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alex1951
1678885018
Мужики! Вечного ничяво не бывает...все ,когда то кончается ! Предположительно ,лет через ...надцать....
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