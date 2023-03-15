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    «Не устроило»: Галактионов раскритиковал Миранчука за матч с «Акроном»

    Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова не устроила игра полузащитника Антона Миранчука в кубковом матче с «Акроном» (1:1; 6:7 по пенальти). Футболист был заменен в перерыве.

    «Почему заменили Миранчука, готов ли он играть 90 минут? Он готов, как и все другие футболисты. Уровень готовности позволяет им это делать. Вопрос другой: есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило. Это касается не только Антона, но и других футболистов, поэтому был произведeн ряд изменений. Мы добавили более скоростных, быстрых игроков, которые привнесли определeнную свежесть в игру», – сказал Галактионов.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    15.03.2023 08:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2473

      serglider 11 часов назад

      Странно, что про человека-невидимку Смольникова ничего не сказал! А ведь именно он запорол все атаки Локо, шедшие по его флангу. Пасовал строго назад, в ободку не шел, про фланговые проходы, подачи, прострелы, тем более удары по воротам он забыл напрочь))) Самый бесполезный игрок Локо на этом матче!

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