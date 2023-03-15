«Не устроило»: Галактионов раскритиковал Миранчука за матч с «Акроном»

Странно, что про человека-невидимку Смольникова ничего не сказал! А ведь именно он запорол все атаки Локо, шедшие по его флангу. Пасовал строго назад, в ободку не шел, про фланговые проходы, подачи, прострелы, тем более удары по воротам он забыл напрочь))) Самый бесполезный игрок Локо на этом матче!
Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова не устроила игра полузащитника Антона Миранчука в кубковом матче с «Акроном» (1:1; 6:7 по пенальти). Футболист был заменен в перерыве.
«Почему заменили Миранчука, готов ли он играть 90 минут? Он готов, как и все другие футболисты. Уровень готовности позволяет им это делать. Вопрос другой: есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило. Это касается не только Антона, но и других футболистов, поэтому был произведeн ряд изменений. Мы добавили более скоростных, быстрых игроков, которые привнесли определeнную свежесть в игру», – сказал Галактионов.
- «Локомотив» прекратил свой путь в Кубке России.