«Не устроило»: Галактионов раскритиковал Миранчука за матч с «Акроном»

Главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова не устроила игра полузащитника Антона Миранчука в кубковом матче с «Акроном» (1:1; 6:7 по пенальти). Футболист был заменен в перерыве.

«Почему заменили Миранчука, готов ли он играть 90 минут? Он готов, как и все другие футболисты. Уровень готовности позволяет им это делать. Вопрос другой: есть качество, которое нужно давать. Нас оно не устроило. Это касается не только Антона, но и других футболистов, поэтому был произведeн ряд изменений. Мы добавили более скоростных, быстрых игроков, которые привнесли определeнную свежесть в игру», – сказал Галактионов.