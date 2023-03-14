«Видели вратарей в белом?»: Максименко вышел на матч с «Уралом» в уникальной форме

Вратарь «Спартака» Александр Максименко вышел на матч 1/2 финала Кубка России с «Уралом» в белой форме.

«Провожаем зиму вместе с уникальной вратарской формой Максименко. Видели вратарей в белом?» – написал «Спартак» в телеграме.