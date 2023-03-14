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    «Видели вратарей в белом?»: Максименко вышел на матч с «Уралом» в уникальной форме

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко вышел на матч 1/2 финала Кубка России с «Уралом» в белой форме.

    «Провожаем зиму вместе с уникальной вратарской формой Максименко. Видели вратарей в белом?» – написал «Спартак» в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    14.03.2023 20:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +140

      Жуков А 14 марта, 21:53

      Видели. Чемпионат СССР. Вторая лига. Пулька. Победители трех зон за выход в первую лигу. Начало восьмидесятых. Точно год уже не помню. Знамя труда ( Орехово-Зуево ) - Шахтер ( Караганда ). Глубокая осень. Грязь. Слякоть. На поле выходят команды. И в белом свитере Анатолий Елизаров, вратарь Знамя Труда.

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ > Жуков А 14 марта, 22:27

      ничего себе история

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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > _Marqella_ 13 часов назад

      90й десяток идёт, что ты хотела?))

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 21:40

      Это как белый флаг вывесить. Типа мы, Спартак, заранее Уралу сдаемся...)))

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 20:59

      Красиво, ну Великий клуб- он Велик во всем

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 14 марта, 20:30

      херня,форма как форма

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      Рейтинг: +3219

      Эном айс 14 марта, 20:18

      -А вдоль ворот мертвые с косами стоять. И тишина…
      -Бреехня...

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      Рейтинг: +912

      Таврида 14 марта, 20:13

      Модно, стильно, молодежно. Подтяжек и кепки тока не хватает.

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