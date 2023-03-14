«Видели вратарей в белом?»: Максименко вышел на матч с «Уралом» в уникальной форме

Видели. Чемпионат СССР. Вторая лига. Пулька. Победители трех зон за выход в первую лигу. Начало восьмидесятых. Точно год уже не помню. Знамя труда ( Орехово-Зуево ) - Шахтер ( Караганда ). Глубокая осень. Грязь. Слякоть. На поле выходят команды. И в белом свитере Анатолий Елизаров, вратарь Знамя Труда.
Вратарь «Спартака» Александр Максименко вышел на матч 1/2 финала Кубка России с «Уралом» в белой форме.
«Провожаем зиму вместе с уникальной вратарской формой Максименко. Видели вратарей в белом?» – написал «Спартак» в телеграме.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Ответный матч пройдет 5 апреля.