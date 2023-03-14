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    Ого, кажется, Баринов не должен играть в Кубке из-за дисквалификации. Теперь «Локо» грозит техническое поражение?

    14 марта «Акрон» играл с «Локомотивом» в рамках Кубка России. С первой секунды появился очень спорный момент, который может принести «Локо» техническое поражение.

    Что случилось?

    Дело в Дмитрии Баринове. Он появился на поле с первых минут, хотя, кажется, не имел права это делать. Первым эту ситуацию попробовал расшифровать «Спорт-Экспресс»:

    «Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не имел права сегодня играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».

    Что говорит регламент Кубка России: «Предупреждения, полученные игроками и Официальными лицами Клубов в разных Матчах Кубка, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением Матчей 1/4 финала Пути Верхней Сетки, Матчей 1 этапа 1/4 финала Пути Нижней Сетки, а также перед Финальным Матчем Кубка России. Клубы несут ответственность за учет вынесенных футболистам предупреждений, примененных к футболистам удалений, отбытие автоматических дисквалификаций и дисквалификаций, примененных Юрисдикционными органами РФС».

    Матч «Локомотива» с «Акроном» укладывается на второй этап 1/4 финала Нижней сетки. Получается, Баринов не должен был выходить в этой встрече.

    Что может быть дальше?

    «Акрон» в плане не оспаривать момент, если выиграет в этой встрече. Все из-за того, что в Пути регионов в плей-офф только одна встреча, следовательно – «Локо» в случае поражения вылетает. На момент написания материала счет составляет 1:1.

    Но если «Акрон» проиграет, то возможны два варианта:

    1. Протест со стороны «Акрона».

    2. Протест со стороны РФС.

    Есть ли какая-нибудь официальная реакция?

    Да. Но пока только от «Акрона»: «Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле».

    Агент Баринова сказал: «Был изменен формат Кубка России, регламент был изменен. Этим занимается администрация команды. Баринов готовился к этому матчу и был заряжен. Не знаю, можно ли назвать это издержкой нового формата. В итоге мы все узнаем. Была ли это чья-то издержка, нечастный случай или все это догадки. Есть регламент, а компетентные службы во всем разберутся»

    Фото: официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

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    14.03.2023 19:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 14 марта, 19:43

      Уже неактуально. Локо и так вылетел из Кубка...

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