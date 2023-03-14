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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Селюк назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ

    Агент Дмитрий Селюк предположил, почему бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

    «Очень многие футболисты прервали контракты и ушли. Единственный клуб, которого это не коснулось, наверное, «Зенит». Сейчас клубы уже смирились с этой ситуацией и стараются договориться с такими футболистами, которые не уйдут.

    Как правило, игроки, которые приостановили контракт, не должны его дорабатывать после окончания СВО. Они просто уходят. Но сейчас, если клубы работают с нормальными агентами, то такого нет. Это было давно.

    Возможно, «Зенит» инициировал получение паспортов Малкому и Клаудиньо, чтобы они не смогли воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контракта. Она распространяется только на легионеров, а не на игроков с российским паспортом», – сказал Селюк.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: Metaratings

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    14.03.2023 09:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 16:51

      Селюк, какой глупый коммент, им что пистолет к виску поставили. Они это сделали, исходя из собственных налоговых/финансовых интересов, которые совпали с интересами клуба.

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      Рейтинг: +3636

      anatolich72 14 марта, 11:35

      Замут с налогами скорей всего, заработают бабок и свалят. Фернандес из цска где сейчас интересно, тоже ведь россиянин.

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      Рейтинг: +11331

      alp > anatolich72 14 марта, 13:10

      да естественно.. в РФ подоходный 13% а в Бразилии, при их окладах, под 30%.

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 10:52

      Ну да, впаривай это тому кто тебе поверит, без смазных помойка совсем развалиться и улетит во вторую лигу, вот для чего нужны наши паспорта, чтобы больше было смазных на поле, они же теперь русаки

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      Рейтинг: +3066

      fakeid > Suvorov51 14 марта, 10:57

      промквас забыл написать.

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 > fakeid 14 марта, 14:12

      Относись к кормильцу помойки с уважением и пиши с большой буквы ПРОМКВАС, чудак на букву.... ну ты самзнаешь, что ты М.у.д.а.к

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