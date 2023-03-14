Селюк назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ

Агент Дмитрий Селюк предположил, почему бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Очень многие футболисты прервали контракты и ушли. Единственный клуб, которого это не коснулось, наверное, «Зенит». Сейчас клубы уже смирились с этой ситуацией и стараются договориться с такими футболистами, которые не уйдут.

Как правило, игроки, которые приостановили контракт, не должны его дорабатывать после окончания СВО. Они просто уходят. Но сейчас, если клубы работают с нормальными агентами, то такого нет. Это было давно.

Возможно, «Зенит» инициировал получение паспортов Малкому и Клаудиньо, чтобы они не смогли воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контракта. Она распространяется только на легионеров, а не на игроков с российским паспортом», – сказал Селюк.