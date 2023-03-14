Селюк назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо получили паспорта РФ

Селюк, какой глупый коммент, им что пистолет к виску поставили. Они это сделали, исходя из собственных налоговых/финансовых интересов, которые совпали с интересами клуба.
Агент Дмитрий Селюк предположил, почему бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.
«Очень многие футболисты прервали контракты и ушли. Единственный клуб, которого это не коснулось, наверное, «Зенит». Сейчас клубы уже смирились с этой ситуацией и стараются договориться с такими футболистами, которые не уйдут.
Как правило, игроки, которые приостановили контракт, не должны его дорабатывать после окончания СВО. Они просто уходят. Но сейчас, если клубы работают с нормальными агентами, то такого нет. Это было давно.
Возможно, «Зенит» инициировал получение паспортов Малкому и Клаудиньо, чтобы они не смогли воспользоваться разрешением ФИФА на приостановку контракта. Она распространяется только на легионеров, а не на игроков с российским паспортом», – сказал Селюк.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.