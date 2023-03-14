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    Какой вы футболист?

    Глава российских судей объяснил, почему Безбородов поставил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

    • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
    • В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти за фол Даниила Пруцева.
    • «Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам.

    «Как принималось решение по Пруцеву. Женя Кукуляк входит в проверку, изначально ему решение Безбородова нравилось с определeнных ракурсов, которые были в трансляции. Кажется, что Пруцев просто выставляет руку, а Квеквескири, скорее всего, в него врезается и это встречное движение.

    Кукуляк, по всем правилам, берeт другие камеры и видит минимальное движение с амплитудой. Она могла составлять 20 см, но она была. Движение в уровень подборка-шеи есть.

    Когда он видит ударную амплитуду, как VAR себя может повести? Что для него в этой ситуации становится неочевидным? Игроку в лицо попали, мы не можем определить, насколько сильно», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.03.2023 09:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17594

      NewLife 14 марта, 14:06

      А я настаиваю, что не 20 см, а 19,5)) Действительно каманцев идиот или совсем продажный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100923

      zigbert 14 марта, 13:09

      Если и дальше наши судьи будут принимать такие решения это развяжет руки симулянтам, которые при любом касании будут изображать невыносимую боль, выпрашивая пенальти.

      3
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      Рейтинг: +28777

      JTherry > zigbert 14 марта, 13:24

      будто бы это сейчас не так: вспомним падения в штрафной Комличенко и Полоза (12 пеналей заработали за 19 туров!), Евгеньева в матче на Кубок, рукаку в пору его выступления за бом.жей, и это не полный перечень таких симулянтов...

      4
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      Рейтинг: +100923

      zigbert > JTherry 14 марта, 13:53

      Так будет еще больше, если судьи не научатся отличать нарушение от симуляции. Плохо что футбол стал превращаться не в мужскую борьбу а в некое подобие балета. Правильно, можно прикинуться мучеником выпросив для своей команды заветный пенальти.

      1
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      Рейтинг: +56

      BVG4 > JTherry 23 часа назад

      А про дельфина Соболева че не пукнул?!

      0
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      Рейтинг: +28777

      JTherry > BVG4 23 часа назад

      в коровнике свой "дельфинарий" - там лидируют Ионов и Олусегун...)

      1
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      Рейтинг: +758

      rac531 14 марта, 13:01

      СУДЬЯ против «Спартака»
      https://youtu.be/iCT1P5K_z1Y

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 14 марта, 13:01

      Виктор КАШШАИ
      «Да, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ, ЗНАЧИТ КОНТАКТ БЫЛ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ. А этот контакт существенным не был, был достаточно лёгким.». ЕВРОФУТБОЛ 18 июля 2020.

      2
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 14 марта, 12:25

      На повторе чётка была видна симуляция , рука в области верхней части груди , хватается за лицо ,,,,,

      5
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      Рейтинг: +28777

      JTherry 14 марта, 12:13

      Каманцев - ган*он, "крови же не было, значит и пеналя не было" (по Кашшаи)... эта Квиквисквири (может, баба затесалась в ряды Факела!) занималась весь матч симуляцией, падая, как подкошенная, после любого касания... что вы там каждый раз на матчах Спартака правила меняете, лишь бы выгородить странные решения своих продажных арбитров во время матчей: беспородный видел эпизод и развел руки в стороны (нет нарушения!), прошло несколько минут и потом включился ВАР...

      5
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      Рейтинг: +3636

      anatolich72 14 марта, 11:45

      Соболева по ноге врать акцентировано лупил, сказали нет пеналя слабо ударил. Не помню с кем играли.

      3
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      ...
      Рейтинг: +758

      rac531 > anatolich72 14 марта, 12:59

      Ахмат - Спартак 1 : 1 16.07.2022
      Грузинский вратарь ШЕЛИЯ бил шипами в ногу СОБОЛЕВУ, но БЕЗБОРОДОВ этого "не увидел")
      В начале матча он удалил Рыбуса, засчитал гол в ворота "Спартака", забитый из офсайда и т.д.

      ЭСК поддержала решени Безбородова
      «Действия вратаря команды «Ахмат» Георги Шелия,т допустившего толчок ногой соперника Александра Соболев квалифицируются как неспортивное поведение, ВВИДУ ОТСУТСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ, наказуемые предупреждением, которое было «ОШИБОЧНО» не вынесено арбитром.»

      1
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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n 14 марта, 10:58

      Если пересмотреть повтор, то видно как рука попадает не в лицо, а в грудь. А ещё можно увидеть, как Квеквескири несколько секунд после контакта не знал за что хвататься руками, то-ли за лицо то-ли ещё за что. Симулянт Хренов. Кстати похожий эпизод был в Питере. Тогда так же игрок Зенита отмахнулся и попал Соболеву по лицу. Пенку не поставили. А потом в студии срач-тв сказали, что контакт был бесусловно, но крови же не было. Не было продавливания или чего-то там.

      3
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      Рейтинг: +391

      Нуф-Нуф 14 марта, 10:40

      Достали уже. Одни косячат, другие покрывают. Одно ясно точно: всеми неправдами расчищают дорогу Зениту к 1 месту. Стыд и позор такому судейству и беспринципной ангажированности руководителей РФС.

      8
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      Рейтинг: +758

      rac531 14 марта, 10:18

      НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ(((

      «КУКУЛЯК видит минимальное движение с амплитудой. Она могла составлять 20 см, но она была. Движение В УРОВЕНЬ ПОДБОРКА-ШЕИ есть.
      Что для него в этой ситуации становится неочевидным? Игроку В ЛИЦО в лицо попали, мы не можем определить, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».

      1. Так куда же ему попали? «В В УРОВЕНЬ ПОДБОРКА-ШЕИ или в ЛИЦО?»)))

      2. «... мы не можем определить, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО»
      Виктор КАШШАИ
      «Да, ЕСЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ КРОВЬ, ЗНАЧИТ КОНТАКТ БЫЛ БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМ. А этот контакт существенным не был, был достаточно лёгким.». ЕВРОФУТБОЛ 18 июля 2020.

      АХМАТ — СПАРТАК 1 : 1 16 июля 2022
      Шелия намеренно ударил Соболева в голень и должен был получить красную карточку за удар по ноге шипами бут

      6
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      Рейтинг: +12560

      R_a_i_n > rac531 14 марта, 11:00

      Вот-вот и ты про кровь вспомнил) Какие то тройные стандарты прям.

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