Глава российских судей объяснил, почему Безбородов поставил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти за фол Даниила Пруцева.

«Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам.

«Как принималось решение по Пруцеву. Женя Кукуляк входит в проверку, изначально ему решение Безбородова нравилось с определeнных ракурсов, которые были в трансляции. Кажется, что Пруцев просто выставляет руку, а Квеквескири, скорее всего, в него врезается и это встречное движение.

Кукуляк, по всем правилам, берeт другие камеры и видит минимальное движение с амплитудой. Она могла составлять 20 см, но она была. Движение в уровень подборка-шеи есть.

Когда он видит ударную амплитуду, как VAR себя может повести? Что для него в этой ситуации становится неочевидным? Игроку в лицо попали, мы не можем определить, насколько сильно», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».