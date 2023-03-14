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  • Глава российских судей объяснил, почему Безбородов поставил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

Глава российских судей объяснил, почему Безбородов поставил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

14 марта 2023, 09:28
14

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче 19-го тура РПЛ с «Факелом» (3:2).

  • Матч в поле судил Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
  • В 1-м тайме он отменил гол «Спартака» и назначил в его ворота пенальти за фол Даниила Пруцева.
  • «Спартак» обратился в ЭСК по двум моментам.

«Как принималось решение по Пруцеву. Женя Кукуляк входит в проверку, изначально ему решение Безбородова нравилось с определeнных ракурсов, которые были в трансляции. Кажется, что Пруцев просто выставляет руку, а Квеквескири, скорее всего, в него врезается и это встречное движение.

Кукуляк, по всем правилам, берeт другие камеры и видит минимальное движение с амплитудой. Она могла составлять 20 см, но она была. Движение в уровень подборка-шеи есть.

Когда он видит ударную амплитуду, как VAR себя может повести? Что для него в этой ситуации становится неочевидным? Игроку в лицо попали, мы не можем определить, насколько сильно», — сказал Каманцев в эфире «Коммент.Шоу».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Факел Спартак Безбородов Владислав
Комментарии (14)
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Иван Петров 1986
1678778225
Амплитуда, ударная амплитуда - ты сам то понимаешь о чем говоришь. Чтобы оправдать своих продажных дружков скоро что-нибудь из ядерной физики придумают.
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Нуф-Нуф
1678779652
Достали уже. Одни косячат, другие покрывают. Одно ясно точно: всеми неправдами расчищают дорогу Зениту к 1 месту. Стыд и позор такому судейству и беспринципной ангажированности руководителей РФС.
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R_a_i_n
1678780694
Если пересмотреть повтор, то видно как рука попадает не в лицо, а в грудь. А ещё можно увидеть, как Квеквескири несколько секунд после контакта не знал за что хвататься руками, то-ли за лицо то-ли ещё за что. Симулянт Хренов. Кстати похожий эпизод был в Питере. Тогда так же игрок Зенита отмахнулся и попал Соболеву по лицу. Пенку не поставили. А потом в студии срач-тв сказали, что контакт был бесусловно, но крови же не было. Не было продавливания или чего-то там.
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anatolich72
1678783511
Соболева по ноге врать акцентировано лупил, сказали нет пеналя слабо ударил. Не помню с кем играли.
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JTherry
1678785194
Каманцев - ган*он, "крови же не было, значит и пеналя не было" (по Кашшаи)... эта Квиквисквири (может, баба затесалась в ряды Факела!) занималась весь матч симуляцией, падая, как подкошенная, после любого касания... что вы там каждый раз на матчах Спартака правила меняете, лишь бы выгородить странные решения своих продажных арбитров во время матчей: беспородный видел эпизод и развел руки в стороны (нет нарушения!), прошло несколько минут и потом включился ВАР...
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slavа0508
1678785910
На повторе чётка была видна симуляция , рука в области верхней части груди , хватается за лицо ,,,,,
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zigbert
1678788551
Если и дальше наши судьи будут принимать такие решения это развяжет руки симулянтам, которые при любом касании будут изображать невыносимую боль, выпрашивая пенальти.
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NewLife
1678792001
А я настаиваю, что не 20 см, а 19,5)) Действительно каманцев идиот или совсем продажный.
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