Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год

Криштиану Роналду уехал играть в Саудовскую Аравию, но это не мешает его популярности.
Именно 38-летний португалец возглавил рейтинг футболистов, лидирующих по запросам в Google с начала 2023 года.
«Бомбардир» подготовил для вас топ-10 этого списка:
1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 17,4 миллиона запросов в месяц
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 13,2 миллиона запросов в месяц
3. Неймар («ПСЖ») – 9,2 миллиона запросов в месяц
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 8,5 миллионов запросов в месяц
5. Роберт Левандовски («Барселона») – 3,2 миллиона запросов в месяц
6. Карим Бензема («Реал») – 2,4 миллиона запросов в месяц
7. Пауло Дибала («Рома») – 2,2 миллиона запросов в месяц
8. Жерар Пике (завершил карьеру) – 1,9 миллиона запросов в месяц
9. Садио Мане («Бавария») – 1,8 миллиона запросов в месяц
10. Луис Суарес («Гремио») – 1,7 миллиона запросов в месяц
Фото: Global Look Press