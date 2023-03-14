Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год

Криштиану Роналду уехал играть в Саудовскую Аравию, но это не мешает его популярности.

Именно 38-летний португалец возглавил рейтинг футболистов, лидирующих по запросам в Google с начала 2023 года.

«Бомбардир» подготовил для вас топ-10 этого списка:

1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 17,4 миллиона запросов в месяц

2. Лионель Месси («ПСЖ») – 13,2 миллиона запросов в месяц

3. Неймар («ПСЖ») – 9,2 миллиона запросов в месяц

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 8,5 миллионов запросов в месяц

5. Роберт Левандовски («Барселона») – 3,2 миллиона запросов в месяц

6. Карим Бензема («Реал») – 2,4 миллиона запросов в месяц

7. Пауло Дибала («Рома») – 2,2 миллиона запросов в месяц

8. Жерар Пике (завершил карьеру) – 1,9 миллиона запросов в месяц

9. Садио Мане («Бавария») – 1,8 миллиона запросов в месяц

10. Луис Суарес («Гремио») – 1,7 миллиона запросов в месяц

Фото: Global Look Press