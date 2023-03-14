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    Какой вы футболист?

    Топ-10 самых популярных футболистов по запросам в Google за 2023 год

    Криштиану Роналду уехал играть в Саудовскую Аравию, но это не мешает его популярности.

    Именно 38-летний португалец возглавил рейтинг футболистов, лидирующих по запросам в Google с начала 2023 года.

    «Бомбардир» подготовил для вас топ-10 этого списка:

    1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 17,4 миллиона запросов в месяц

    2. Лионель Месси («ПСЖ») – 13,2 миллиона запросов в месяц

    3. Неймар («ПСЖ») – 9,2 миллиона запросов в месяц

    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 8,5 миллионов запросов в месяц

    5. Роберт Левандовски («Барселона») – 3,2 миллиона запросов в месяц

    6. Карим Бензема («Реал») – 2,4 миллиона запросов в месяц

    7. Пауло Дибала («Рома») – 2,2 миллиона запросов в месяц

    8. Жерар Пике (завершил карьеру) – 1,9 миллиона запросов в месяц

    9. Садио Мане («Бавария») – 1,8 миллиона запросов в месяц

    10. Луис Суарес («Гремио») – 1,7 миллиона запросов в месяц

    Фото: Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 01:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3501

      acor94 14 марта, 07:33

      кому этот гугл интересен, лучше скажите, кто в яндексе самый популярный

      0
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 14 марта, 01:38

      Что за чушь! Весь мир думает только о Заболотном

      0
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      Рейтинг: +314

      vek410 14 марта, 01:08

      чуть не угадал. как прочитал заголовок, сказал : роналду, месси, мбапе. откуда неймар взялся. забыли уже о нем думал все

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