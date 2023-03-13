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    «Арсенал» установил рекорд АПЛ

    «Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» (3:0) в 27-м туре АПЛ.

    Благодаря этому результату команда Микеля Артеты установила рекорд турнира.

    Ранее никому в английской лиге не удавалось победить в пяти гостевых лондонских дерби подряд без пропущенных голов.

    До «Фулхэма» были обыграны «Тоттенхэм» (2:0), «Челси» (1:0), «Брентфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).

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    Источник: Opta

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    13.03.2023 08:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Figo777 13 марта, 17:00

      Ну, Артета, ну, и красавчик!!! С таким составом (как у Астон Виллы) команда тянет!

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