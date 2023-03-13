«Арсенал» установил рекорд АПЛ

Ну, Артета, ну, и красавчик!!! С таким составом (как у Астон Виллы) команда тянет!
«Арсенал» на выезде разгромил «Фулхэм» (3:0) в 27-м туре АПЛ.
Благодаря этому результату команда Микеля Артеты установила рекорд турнира.
Ранее никому в английской лиге не удавалось победить в пяти гостевых лондонских дерби подряд без пропущенных голов.
До «Фулхэма» были обыграны «Тоттенхэм» (2:0), «Челси» (1:0), «Брентфорд» (3:0) и «Кристал Пэлас» (2:0).
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?