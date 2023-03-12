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    Какой вы футболист?

    Агент Вендела рассказал, как на бразильца повлияла история с брошенным бананом

    Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, как на футболиста повлияла ситуация с брошенным в него бананом в Ульяновске.

    «Вендел играет на топ-уровне. Что касается истории с расизмом, она никогда не должна быть забыта, но она не может оказывать никакого влияния на его выступления.

    Напротив, эта ситуация только делает Вендела сильнее и дает ему дополнительные силы, чтобы двигаться дальше», — сказал Рибейру.

    • КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей.
    • Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.
    • Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.03.2023 23:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 13 марта, 02:44

      Какой мужественный мужчина, этот вендел. Не сломил его даже целый банан.

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      Рейтинг: +28774

      JTherry > шахта Заполярная 13 марта, 11:52

      а ведь тоже хотел принять российское гражданство... расхотел..!))

      2
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная > JTherry 13 марта, 13:46

      Расхотел. Наверно бананы у нас не те.

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