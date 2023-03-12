Агент Вендела рассказал, как на бразильца повлияла история с брошенным бананом

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, как на футболиста повлияла ситуация с брошенным в него бананом в Ульяновске.

«Вендел играет на топ-уровне. Что касается истории с расизмом, она никогда не должна быть забыта, но она не может оказывать никакого влияния на его выступления.

Напротив, эта ситуация только делает Вендела сильнее и дает ему дополнительные силы, чтобы двигаться дальше», — сказал Рибейру.

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Полиция составила административный протокол на бросившего банан человека.

Его обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

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