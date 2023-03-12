Осинькин назвал причины разгромного поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил поражение от ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

«Говорить о четвертом голе смысла нет. Уже было слишком много событий и замен. Реакция наша на первый гол… До гола мы уже не контролировали игру. Мы не справлялись с ритмом игры. Соперник был быстрее, мощнее. Нам не хватало возможности и умения с ними бороться. Мяч сегодня не покатился.

То, за счет чего мы обычно компенсируем недостаток мощи, не работало. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Мы не справились.

У команды много новичков, мы не сыграли ни разу с командами, которые играют в тройку защитников. Некоторые перестроения мы могли делать лучше, быстрее. Отсюда постоянное давление на наши ворота, которое привело к голу.

Не хочу говорить о конкретике, индивидуальных ошибках, судьях. Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать.

Думаю, что через три дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой», – сказал Осинькин.

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