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    Какой вы футболист?

    Осинькин назвал причины разгромного поражения «Крыльев Советов» от ЦСКА

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил поражение от ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

    «Говорить о четвертом голе смысла нет. Уже было слишком много событий и замен. Реакция наша на первый гол… До гола мы уже не контролировали игру. Мы не справлялись с ритмом игры. Соперник был быстрее, мощнее. Нам не хватало возможности и умения с ними бороться. Мяч сегодня не покатился.

    То, за счет чего мы обычно компенсируем недостаток мощи, не работало. ЦСКА играет в сложный футбол с тактической точки зрения. Мы не справились.

    У команды много новичков, мы не сыграли ни разу с командами, которые играют в тройку защитников. Некоторые перестроения мы могли делать лучше, быстрее. Отсюда постоянное давление на наши ворота, которое привело к голу.

    Не хочу говорить о конкретике, индивидуальных ошибках, судьях. Когда пропускаешь четыре мяча, нужно искать проблему в самих себе. Мы поговорили с ребятами, обозначили, какие выводы должны сделать.

    Думаю, что через три дня на своем стадионе мы сможем быть более сильной и сбалансированной командой», – сказал Осинькин.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    12.03.2023 23:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +840

      АКМ-74У 13 марта, 22:09

      Хотелось бы узнать, как команда проводила свободное время накануне матча. Может быть поэтому ноги не бежали?

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      Рейтинг: +100922

      zigbert 13 марта, 17:31

      Не было главного что отличает Крылья Советов -это контроль мяча. Да и в обороне сыграли слабо. Может сказалось отсутствие Солдатенкова.

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 13 марта, 05:59

      Через три дня может и не проиграют, но выиграют ли,- это ещё вопрос.

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