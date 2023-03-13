Коваленко заявил, что ему можно забыть о сборной России после матча с ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

— Что не поучилось у «Крыльев»?

— Не знаю, после первого гола посыпались, наверное, психологически. Глупые ошибки допустили, после которых нам забили. Что говорил тренер в перерыве? Усилить темп, во втором тайме более-менее получилось это сделать, инициативу забрать, больше атаковать.

— Довольны ли своей игрой?

— Нет, конечно. Два мяча привез, четвертый тоже мой.

— Реально ли было что-то изменить во втором тайме?

— Конечно, надо было просто реализовывать свои моменты, побольше создавать.

— Что скажете о своем попадании в расширенный состав сборной России?

— Конечно, это важно. Всегда приятно оказаться в расширенном списке. Но после этой игры о сборной можно забыть, потому что это ужас.

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