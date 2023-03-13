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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Коваленко заявил, что ему можно забыть о сборной России после матча с ЦСКА

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в 19-м туре РПЛ.

    — Что не поучилось у «Крыльев»?

    — Не знаю, после первого гола посыпались, наверное, психологически. Глупые ошибки допустили, после которых нам забили. Что говорил тренер в перерыве? Усилить темп, во втором тайме более-менее получилось это сделать, инициативу забрать, больше атаковать.

    — Довольны ли своей игрой?

    — Нет, конечно. Два мяча привез, четвертый тоже мой.

    — Реально ли было что-то изменить во втором тайме?

    — Конечно, надо было просто реализовывать свои моменты, побольше создавать.

    — Что скажете о своем попадании в расширенный состав сборной России?

    — Конечно, это важно. Всегда приятно оказаться в расширенном списке. Но после этой игры о сборной можно забыть, потому что это ужас.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2023 01:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100922

      zigbert 13 марта, 17:35

      Действительно Коваленко сыграл на удивление слабо. Но надо настраиваться на другие игры, доказывая свое мастерство. Игрок то техничный и перспективный.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 08:56

      Может я и ошибаюсь, но видимо парень решил играть за Армению.

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