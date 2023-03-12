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    Какой вы футболист?

    «Я на сборах»: хоккеист Иванюженков записал видео из Сочи и заявил о непричастности к ночному убийству в Подмосковье

    Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков записал видео из приморского города. В нем он сообщил, что находится на сборе и не причастен к ночному убийству в кафе в Подмосковье, как об этом писали несколько источников.

    «Друзья, добрый день! Меня зовут Артeм Иванюженков. По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане.

    Не верьте не проверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи.

    Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи», – сказал спортсмен.

    • По данным телеграм-канала «112», Иванюженкова после убийства в заведении искали как главного подозреваемого. Спустя несколько часов Следственный комитет опроверг причастность хоккеиста.
    • «Сочи» не вышел плей-офф КХЛ и уже завершил сезон.
    • Отец хоккеиста – депутат Госдумы РФ Борис Иванюженков.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Источник: телеграм-канал Baza

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    12.03.2023 15:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +125

      Napaleon Banapart 12 марта, 17:15

      Верим... Сомневаться начнем если в том кафе не работали камеры видеонаблюдения в тот день...

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