«Я на сборах»: хоккеист Иванюженков записал видео из Сочи и заявил о непричастности к ночному убийству в Подмосковье

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков записал видео из приморского города. В нем он сообщил, что находится на сборе и не причастен к ночному убийству в кафе в Подмосковье, как об этом писали несколько источников.

«Друзья, добрый день! Меня зовут Артeм Иванюженков. По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане.

Не верьте не проверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи.

Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи», – сказал спортсмен.

По данным телеграм-канала «112», Иванюженкова после убийства в заведении искали как главного подозреваемого. Спустя несколько часов Следственный комитет опроверг причастность хоккеиста.

«Сочи» не вышел плей-офф КХЛ и уже завершил сезон.

Отец хоккеиста – депутат Госдумы РФ Борис Иванюженков.

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