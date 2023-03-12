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    Какой вы футболист?

    Маслов: «Судейские ошибки должны закалить «Спартак»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о судействе после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

    «Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться и выигрывать свои игры несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», – сказал Маслов.

    • По итогам матча с «Факелом» «Спартак» обратится в ЭСК.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Пушкарева

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    12.03.2023 12:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2269

      alefreddy 12 марта, 15:21

      Паша и без ошибок судьи свои результативные ошибки делает

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17593

      NewLife 12 марта, 13:45

      Ты абсолютно прав с точки зрения игрока, желаю вам всем успехов вопреки козням теплотрассы. Но с точки зрения болельщика терпеть это бл.ядство больше невозможно, надо покончить с конфликтом интересов и расчистить срач в руководстве футболом.

      1
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 13:05

      Что то в фердуновской харчевне произошло. В этот раз судья не получил добавки. Гыгыгы

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