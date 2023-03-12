Маслов: «Судейские ошибки должны закалить «Спартак»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о судействе после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Никак не реагируем на судейские ошибки. Это нас должно только закалить. Мы никак не можем на это повлиять. Нужно сделать так, чтобы не было повода к нам придраться и выигрывать свои игры несмотря на ошибки. В перерыве мы не говорили о судействе», – сказал Маслов.

По итогам матча с «Факелом» «Спартак» обратится в ЭСК.

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