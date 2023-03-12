Джикия не видит проблемы, что «Спартак» в трех матчах подряд пропустил 2 гола

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Капитана «Спартака» Георгий Джикия после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) спросили про игру в обороне.
– Не слишком ли большая роскошь пропускать в каждом матче по два мяча?
– Такое бывает в футболе, надо забивать на один гол больше. Проблем нет никаких.
- Всего у «Спартака» в 19 матчах РПЛ 22 пропущенных гола и 45 забитых.
- Команда идет в таблице 2-й.
- Следующий соперник – «Оренбург».
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