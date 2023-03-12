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    Какой вы футболист?

    Джикия не видит проблемы, что «Спартак» в трех матчах подряд пропустил 2 гола

    Капитана «Спартака» Георгий Джикия после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) спросили про игру в обороне.

    – Не слишком ли большая роскошь пропускать в каждом матче по два мяча?

    – Такое бывает в футболе, надо забивать на один гол больше. Проблем нет никаких.

    • Всего у «Спартака» в 19 матчах РПЛ 22 пропущенных гола и 45 забитых.
    • Команда идет в таблице 2-й.
    • Следующий соперник – «Оренбург».

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    Источник: телеграм-канал Артема Локалова

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    12.03.2023 11:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      dvwegwehwe 12 марта, 13:48

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 12 марта, 12:30

      Важно от кого!

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      Рейтинг: +948

      matvei_72 12 марта, 12:13

      Надо по 3, веселее будет...

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      Рейтинг: +550

      vsolon 12 марта, 12:07

      по 2 мяча от Урала.Воронежа и мечтают о чемпионстве....мечтатели...

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 12 марта, 11:39

      Да, действительно. Подумаешь хряки пропустили 22 гола. К концу сезона под сорок нахватают в авоську. Гыгыгы

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