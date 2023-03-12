Джикия не видит проблемы, что «Спартак» в трех матчах подряд пропустил 2 гола

Капитана «Спартака» Георгий Джикия после матча 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2) спросили про игру в обороне.

– Не слишком ли большая роскошь пропускать в каждом матче по два мяча?

– Такое бывает в футболе, надо забивать на один гол больше. Проблем нет никаких.

Всего у «Спартака» в 19 матчах РПЛ 22 пропущенных гола и 45 забитых.

Команда идет в таблице 2-й.

Следующий соперник – «Оренбург».

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!