Аршавин: «Сочи» не нужно было продлевать контракт с Нобоа»

Да ладно! .....
Переоценили свои возможности. Хотели играть с позиции силы, а её-то и не хватило.
Надо усиливать состав.
Искать 2-3-х( лучше четырех) игроков УРОВНЯ Нобоа.
Андрей Аршавин считает, что 37-летний полузащитник Кристиан Нобоа уже не должен играть за «Сочи».
«Я считаю, если ты хочешь двигаться дальше, то при всем уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт», – сказал Аршавин.
- Соглашение эквадорца с «Сочи» действует до лета 2024 года.
- В этом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.
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