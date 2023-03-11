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    Аршавин: «Сочи» не нужно было продлевать контракт с Нобоа»

    Андрей Аршавин считает, что 37-летний полузащитник Кристиан Нобоа уже не должен играть за «Сочи».

    «Я считаю, если ты хочешь двигаться дальше, то при всем уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт», – сказал Аршавин.

    • Соглашение эквадорца с «Сочи» действует до лета 2024 года.
    • В этом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2023 13:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 13 марта, 18:34

      Да ладно! .....
      Переоценили свои возможности. Хотели играть с позиции силы, а её-то и не хватило.
      Надо усиливать состав.
      Искать 2-3-х( лучше четырех) игроков УРОВНЯ Нобоа.

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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 12 марта, 20:52

      Завидно Аршавину!!!!!

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      Рейтинг: +5521

      _Marqella_ 11 марта, 14:07

      Интересно почему,Нобоа хоть и возрастной игрок,но один из лучших в Сочи...

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > _Marqella_ 13 марта, 18:35

      в РПЛ...

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