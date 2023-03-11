Аршавин: «Сочи» не нужно было продлевать контракт с Нобоа»

Андрей Аршавин считает, что 37-летний полузащитник Кристиан Нобоа уже не должен играть за «Сочи».

«Я считаю, если ты хочешь двигаться дальше, то при всем уважении с Нобоа не нужно было продлевать контракт», – сказал Аршавин.

Соглашение эквадорца с «Сочи» действует до лета 2024 года.

В этом сезоне Нобоа забил 10 голов и сделал 1 ассист в 18 матчах.

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