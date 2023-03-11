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    Агент Вендела отреагировал на задержание фаната, бросившего в игрока банан

    Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал задержание болельщика, бросившего в игрока банан во время кубкового матча в Ульяновске.

    «Отличные новости, что болельщика задержали! С Венделом на этот счет я не общался. Но он не хочет делать из этого большую проблему. Считаю штраф в 500 тысяч рублей и матч без зрителей отличным решением в отношении «Волги». Надеюсь, такого больше не повторится», – сказал Рибейро.

    • Болельщик объяснил свой поступок эмоциями.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2023 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7964

      Томик 11 марта, 14:53

      Какой-то бред с этими ребятами. Что с ним случилось? В него разве попали? Как это квалифицируется согласно российскому законодательству? Оскорбление в общественном месте? Чем оскобрил? Если у кого-то где-то банан ассоциируется с преступлением, к нам это зачем тащить? Вытащи сетку из супермаркета на стадион в следующий раз с табличкой "бананы сюда" и всё. Обижают их, видите ли. Видимо количеством денег, которые им платят. Его в рестораны не пускают? Заставляют на задней площадке трамвая ездить, на стадион через отдельный вход только разрешают проходить? В каких их правах ограничивают? з****ли уже, дебилы.

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > Томик 11 марта, 19:47

      Правильно написал.

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