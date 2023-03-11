Агент Вендела отреагировал на задержание фаната, бросившего в игрока банан

Тиаго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал задержание болельщика, бросившего в игрока банан во время кубкового матча в Ульяновске.

«Отличные новости, что болельщика задержали! С Венделом на этот счет я не общался. Но он не хочет делать из этого большую проблему. Считаю штраф в 500 тысяч рублей и матч без зрителей отличным решением в отношении «Волги». Надеюсь, такого больше не повторится», – сказал Рибейро.

Болельщик объяснил свой поступок эмоциями.

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