Моуринью выложил фото, где жестом изобразил наручники – его дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью проиграл апелляцию по своей дисквалификации за конфликт с судьями.

Португальца отстранили на два матча Серии А – против «Сассуоло» и «Лацио».

Вследствие этого «Рома» объявила бойкот прессе – сотрудники клуба не будут общаться с журналистами до и после указанных игр.

Сам Моуринью выложил в соцсетях фото, где жестом изобразил наручники. Это рекламная публикация, но в Италии считают, что тренер таким образом протестует против дисквалификации, как он уже делал в период работы в «Интере».

Фото: соцсети Жозе Моуринью

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