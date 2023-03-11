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    Моуринью выложил фото, где жестом изобразил наручники – его дисквалифицировали на два матча

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью проиграл апелляцию по своей дисквалификации за конфликт с судьями.

    Португальца отстранили на два матча Серии А – против «Сассуоло» и «Лацио».

    Вследствие этого «Рома» объявила бойкот прессе – сотрудники клуба не будут общаться с журналистами до и после указанных игр.

    Сам Моуринью выложил в соцсетях фото, где жестом изобразил наручники. Это рекламная публикация, но в Италии считают, что тренер таким образом протестует против дисквалификации, как он уже делал в период работы в «Интере».

    Фото: соцсети Жозе Моуринью

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    Источник: Sky Sport Italia

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    11.03.2023 09:36
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