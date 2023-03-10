Канчельскис считает, что у Гогниева проблемы с головой

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис усомнился в психическом здоровье главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).

Сегодня сообщалось, что у Гогниева вновь случился конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.

«Такие конфликты уже не впервые. Наверное, у Гогниева проблемы с головой — ничего удивительного тут не вижу. Могло один раз что-то случиться, со всеми бывает, но там то ситуация с Денисом Глушаковым, поведение Гогниева на трибуне, как он себя ведeт на скамейке. Пускай решает клуб — не может ведь так всe время продолжаться. Давайте «Химки» будут бойцовским клубом? Давайте будем отправлять туда бойцов, боксeров и так далее? У Гогниева проблемы с головой. Вы видите его поведение? Скачет, прыгает, кричит непонятно что, драки устраивает — я считаю, что это ненормально.

Какие руководители — такой и тренер. Руководители глухонемые, не понимающие футбол, хотят что-то из себя показать — ничего не получается. Поэтому это всe происходит», – сказал Канчельскис.

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