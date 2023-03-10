РПЛ. «Сочи» дома крупно проиграл «Оренбургу» (0:4) и впервые уступил при Бердыеве

«Сочи» в 19-м туре РПЛ дома уступил «Оренбургу». Голом и ассистом у гостей отметился Иван Башич.

«Оренбург» нанес четыре удара в створ и четыре раза забил. У «Сочи» было две штанги.

Оренбуржцы поднялись на седьмое место, опередив «Сочи» и «Краснодар».

«Сочи» прервал серию из пяти победных матчей.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Сочи – Оренбург – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Капленко, 45; 0:2 – Перес, 51; 0:3 – Башич, 68; 0:4 – Ковалев, 75.

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