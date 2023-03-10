Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РПЛ. «Сочи» дома крупно проиграл «Оренбургу» (0:4) и впервые уступил при Бердыеве

    «Сочи» в 19-м туре РПЛ дома уступил «Оренбургу». Голом и ассистом у гостей отметился Иван Башич.

    «Оренбург» нанес четыре удара в створ и четыре раза забил. У «Сочи» было две штанги.

    Оренбуржцы поднялись на седьмое место, опередив «Сочи» и «Краснодар».

    «Сочи» прервал серию из пяти победных матчей.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Сочи – Оренбург – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Капленко, 45; 0:2 – Перес, 51; 0:3 – Башич, 68; 0:4 – Ковалев, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5417

      neim 11 марта, 05:37

      Неожиданно. Особенно после победы над ЦСКА. Думал уж у себя дома сочинцы победят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 22:51

      С ЦСКА автобус и случайные голы прокатили, а тут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > Skull_Boy 10 марта, 23:11

      Опять овса перебродившего нажралось ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      eugen-han 10 марта, 22:36

      Впали в эйфорию после победы над лыжниками, недооценив следующего соперника, который наказал за беспечность.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      SunnyDay 10 марта, 22:14

      Не уж то слив Бекиевича

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > SunnyDay 10 марта, 23:09

      Кто знает, может много требует, а футболёры напрягаться не хотят. Сейчас вообще дурная тенденция, футболисты становятся важнее тренеров, что хотят, то и делают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 марта, 21:48

      В городе Сочи чёрные ночи..., а иногда и дни. (((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      ароба 10 марта, 21:47

      Так позорно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      Taps 10 марта, 21:36

      Жаль Сочи ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67531

      portero 10 марта, 21:32

      Оренбург мододцы!!!
      Хотч думал что выиграет Сочи. Но после первого красавца гола им поперло....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > portero 10 марта, 21:48

      Думаю, что такое поражение из серии "раз в году и палка стреляет"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +463

      Ill Ich > portero 10 марта, 21:49

      Да, первый - это красавец. От всей души!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67531

      portero > MaxRnD 10 марта, 22:34

      Бешенный фарт, залетело всё что могло, даже то что мимо летело....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 10 марта, 21:29

      Может Бердыев на длинной дистанции турнира что-нибудь и покажет, но он явно не вершитель побед и не луч света в нашем болоте...
      Старая школа, конечно, хорошо, но даже у нас она уже видно не канает...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4078

      raritet 10 марта, 21:27

      Как то подозрительно сегодня Сочи не хотел играть? Голы все какие то шальные. Вроде еще не конец сезона чтобы так стать.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67531

      portero > raritet 10 марта, 21:30

      Думаю просто фарт...
      Первый чумовой гол, молодца Капленко, надо бить. правда залетают редко такие , но будешь бить , будут залетать чаще....

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11