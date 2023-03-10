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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев: «Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или цирке»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о намерении «Химок» уволить главного тренера Спартака Гогниева.

    «Спартаку Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или в цирке. Он абсолютно нерукопожатный персонаж, который лидирует в категории «Позор российского футбола». Если «Химки» хотят всe это терпеть, то, как говорится, флаг им в руки.

    Думаю, клуб можно смело переименовать в «Спартак‑позорный» или «Позорный Спартак из Химок». Новое название команды не имеет ничего общего со славной историей «Спартака» из Москвы», – сказал Губерниев.

    • Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
    • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
    • Сегодня сообщалось, что у Гогниева вновь случился конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.03.2023 20:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1650

      Artemka444 11 марта, 07:49

      С головой проблемы явные!!!

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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 10 марта, 23:08

      Как же жаль, что такие персонажи как губерниев (специально с маленькой буквы) рулят в медиаэфире спортивных программ. Как спортсмен был говно, так и комментатор полное чмо.

      2
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      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 22:52

      Вот поэтому именно ТЫ и работаешь на Зоопарк ТВ

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      Рейтинг: +4112

      Кузьмич на трибуне 10 марта, 21:38

      Это слишком хамское заявление. Я даже не понимаю, как после такого откровенного хамства, можно допускать Губерниева на роль комментатора. За такие слова нужно отстранять от работы.

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      Рейтинг: +528

      эд100 > Кузьмич на трибуне 10 марта, 21:59

      Губа конечно ещё тот персонаж..., но в оценке химок где не правда? ради Бога, пусть химки сгинут в фнл, или нужно срочно убирать гогниева. он просто неадекват.

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      Рейтинг: +2473

      serglider > Кузьмич на трибуне 10 марта, 22:27

      Собственно, в своем спитче он и ответил на этот вопрос. Гогниев не "рукопожатый" и ему нельзя, следовательно Губерниев "рукопожатый" и ему многое можно))) Насчет хамства... в Думе один деятель запросто гладил журналисток по их лобку, как результат - возглавил целую фракцию))) Самое смешное, когда спикеру пожаловались на этого депутата, руководитель Думы ответил, типа кому из журналисток не нравится - может валить из Думы)))

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 10 марта, 21:31

      Параллакс мозгов у Губерниева,- это когда каша в голове перетекает в словесный понос.

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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 10 марта, 21:31

      Кто берет интервью у этого отмороженного на всю голову павлина. Гогниев не подарок , конечно, но он все же тренер, а ты кто - губошлеп обыкновенный.

      4
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      Рейтинг: +1595

      aubergine 10 марта, 21:13

      Хз, хороводы хорошие у него получались)

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      Рейтинг: +101295

      sv1969 10 марта, 20:43

      Губошлеп позор журналистики ! Это факт!

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      Рейтинг: +1189

      inzek 10 марта, 20:41

      ну а тов. Губеру я бы и животных не доверил

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      Рейтинг: +79

      BoevStas1 10 марта, 20:35

      Губерниев везде залезет,бредонос)

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