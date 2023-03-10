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  • Губерниев: «Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или цирке»

Губерниев: «Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или цирке»

10 марта 2023, 20:06
13

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о намерении «Химок» уволить главного тренера Спартака Гогниева.

«Спартаку Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или в цирке. Он абсолютно нерукопожатный персонаж, который лидирует в категории «Позор российского футбола». Если «Химки» хотят всe это терпеть, то, как говорится, флаг им в руки.

Думаю, клуб можно смело переименовать в «Спартак‑позорный» или «Позорный Спартак из Химок». Новое название команды не имеет ничего общего со славной историей «Спартака» из Москвы», – сказал Губерниев.

  • Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.
  • «Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).
  • Сегодня сообщалось, что у Гогниева вновь случился конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Гогниев Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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BoevStas1
1678469743
Губерниев везде залезет,бредонос)
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inzek
1678470062
ну а тов. Губеру я бы и животных не доверил
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sv1969
1678470196
Губошлеп позор журналистики ! Это факт!
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aubergine
1678471985
Хз, хороводы хорошие у него получались)
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шахта Заполярная
1678473077
Кто берет интервью у этого отмороженного на всю голову павлина. Гогниев не подарок , конечно, но он все же тренер, а ты кто - губошлеп обыкновенный.
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eugen-han
1678473118
Параллакс мозгов у Губерниева,- это когда каша в голове перетекает в словесный понос.
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Кузьмич на трибуне
1678473487
Это слишком хамское заявление. Я даже не понимаю, как после такого откровенного хамства, можно допускать Губерниева на роль комментатора. За такие слова нужно отстранять от работы.
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Skull_Boy
1678477943
Вот поэтому именно ТЫ и работаешь на Зоопарк ТВ
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lordmrv
1678478915
Как же жаль, что такие персонажи как губерниев (специально с маленькой буквы) рулят в медиаэфире спортивных программ. Как спортсмен был говно, так и комментатор полное чмо.
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Artemka444
1678510183
С головой проблемы явные!!!
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