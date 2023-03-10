Губерниев: «Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или цирке»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о намерении «Химок» уволить главного тренера Спартака Гогниева.

«Спартаку Гогниеву я не доверил бы даже убирать за животными в зоопарке или в цирке. Он абсолютно нерукопожатный персонаж, который лидирует в категории «Позор российского футбола». Если «Химки» хотят всe это терпеть, то, как говорится, флаг им в руки.

Думаю, клуб можно смело переименовать в «Спартак‑позорный» или «Позорный Спартак из Химок». Новое название команды не имеет ничего общего со славной историей «Спартака» из Москвы», – сказал Губерниев.

Гогниев возглавляет команду с 3 сентября 2022 года.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ (15-е место).

Сегодня сообщалось, что у Гогниева вновь случился конфликт с полузащитником Аязом Гулиевым.

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