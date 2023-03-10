Ткаченко назвал сильнейшие команды в истории российского футбола

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, какие российские команды считает лучшими в современной истории.

– Вы называли «Анжи» одной из сильнейших команд в истории России. Топ-3?

– «Зенит» Спаллетти. ЦСКА-2005. Ну и личное: «Крылья Советов» образца августа 2004-го.

«Крылья» – навсегда особые чувства. По эмоциям нынешние «Крылья» максимально приблизились к той команде: определяющая роль губернатора, отличный тренер, харизматичные футболисты, яркая игра.

«Анжи» все-таки больше был работой. Но состав-2013/14 мог претендовать и на статус лучшей команды в истории России.

«Зенит» под руководством Лучано Спаллетти выиграл 4 трофея, в том числе 2 чемпионства РПЛ.

ЦСКА в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

«Крылья» в 2004-м стали бронзовыми призерами чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.

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