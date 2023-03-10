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    Какой вы футболист?

    Ткаченко назвал сильнейшие команды в истории российского футбола

    Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, какие российские команды считает лучшими в современной истории.

    – Вы называли «Анжи» одной из сильнейших команд в истории России. Топ-3?

    «Зенит» Спаллетти. ЦСКА-2005. Ну и личное: «Крылья Советов» образца августа 2004-го.

    «Крылья» – навсегда особые чувства. По эмоциям нынешние «Крылья» максимально приблизились к той команде: определяющая роль губернатора, отличный тренер, харизматичные футболисты, яркая игра.

    «Анжи» все-таки больше был работой. Но состав-2013/14 мог претендовать и на статус лучшей команды в истории России.

    • «Зенит» под руководством Лучано Спаллетти выиграл 4 трофея, в том числе 2 чемпионства РПЛ.
    • ЦСКА в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.
    • «Крылья» в 2004-м стали бронзовыми призерами чемпионата России и дошли до финала Кубка страны.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 14:10
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