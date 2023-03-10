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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Малкома и Клаудиньо через год могут мобилизовать в российскую армию

    Стало известно, подпадают ли Малком и Клаудиньо, получившие паспорта РФ, под всеобщую мобилизацию. В 2024 году футболистам исполнится 27 лет.

    «Как только футболистам исполнится 27 лет, их не смогут призвать на срочную службу. Конечно, если к тому времени не изменится закон – в декабре 2022-го с инициативой внести поправки в ФЗ выступил министр обороны Сергей Шойгу.

    По его версии, предельный возраст призыва необходимо повысить до 30 лет. В январе 2023-го в Госдуме заявили, что изменения могут произойти уже весной.

    Если закон останется прежним, для Малкома и Клаудиньо откроется другая перспектива – с 27 лет они подлежат мобилизации», – сообщает Sports.ru.

    – Повестка придет, даже если они не отслужат в армии.

    – Это точно возможно?

    – Конечно. У нас большинство тех, кто отправился по мобилизации, не служили в армии. Даже если они поуклоняются, по достижении 27 лет их, как стоящих на воинском учете, уволят в запас в звании рядовых. После этого они подлежат мобилизации.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: Sports.ru

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    10.03.2023 10:51
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    Комментарии41
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    • ...
      Рейтинг: +1679

      Benifacto 11 марта, 03:59

      мда чушь редкостная....даже если и призовут то в спорт роту! но много ли футболистов были в армии? может и числились в цска....не более....

      0
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      Рейтинг: +2439

      шахта Заполярная 10 марта, 12:15

      Конечно их ни куда не призовут - это сто из ста процентов. Но представить хотя бы, что они вдруг получат повестки, то с той же минуты они уже будут в Бразилии. Они за баблом приехали, а ни как ни в армию.

      4
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      Рейтинг: +6148

      rash1959 > шахта Заполярная 10 марта, 14:01

      Даже если какая-нибудь военкоматовская вошь только подумает писать такую повестку, эта пара руссиян уже будет прятаться в фавелах. Надо скормить их пригожину, пусть учит новую родину любить.

      2
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 12:11

      Некуда будет мобилизовывать соотечественников. Через год от окраины останется 404. Как и их история дубель пусто. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ПалкоВводецъ (returned) 10 марта, 13:08

      Какой год - 9 мая по Киеву парадом пройдем !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14327

      Skull_Boy 10 марта, 12:01

      А потом эти называющие себя журналистами обижаются, что их обзывают даунами, дЭбилами, долбае_бами и т.д., если по факту оно так и есть

      7
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      Рейтинг: +912

      Таврида 10 марта, 12:01

      Призвали - и сразу в ЦСКА, там майоров дадут)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Таврида 10 марта, 12:05

      Так было в давно забытые времена )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > Таврида 10 марта, 12:18

      Не, только прапорщиков.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101295

      sv1969 10 марта, 11:45

      Тут до меня все написали про журналиста спорт ру и бомбардир! Могу только добавить-знатные долбоЯщеры(((

      4
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    • ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 10 марта, 11:32

      Для кого пишут этот бред ??? (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > VVM1964 10 марта, 11:49

      Обычное копирование инфы с другого сайта, с добавлением своего высера типа "паспорта РФС" или "поуклоняются, по достижении 27 лет".
      Вот эта фраза убивает всех наповал: "как стоящих на воинском учете, уволят в запас в звании рядовых"!!!
      P.S. Стояли себе, стояли на воинском учёте, стояли честно.... и вдруг бац и в запас!!! ПиZ.дец..............

      3
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      Рейтинг: +8712

      Степашкин Вова > ilichkadr 10 марта, 11:59

      настоящие иноагенты мля! то высеры про сикана и теперь вот это(((да до хера г-о-в-на накидывают!

      2
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ilichkadr 10 марта, 12:01

      Меня давно этот вопрос не волновал ( ну в смысле в отношении себя), даже сейчас - ибо мой возраст не подпадает ни под мобилизацию, ни тем более под призыв, но то что возраст призывников был до 27 лет - это знаю, а вот что там дальше по достижении этого возраста - в какую категорию они попадают - ?
      Но вот то что ни Малком, ни Клаудиньо не будут никуда призваны почему то уверен ! ))

      0
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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > VVM1964 10 марта, 12:24

      "что там дальше по достижении этого возраста - в какую категорию они попадают - ?"
      Направляют на медкомиссию для установления группы годности (А, Б, Б2, Б3,В,Г,Д) к военной службе, присваивают первичное воинское звание рядовой, определяют ВУС, выписывают военный билет и зачисляют в запас. В запасе пребывают до 50 лет. Всё.

      0
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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > Степашкин Вова 10 марта, 12:25

      Не, в иноагенты не примут, слишком тупые........

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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ilichkadr 10 марта, 12:43

      Ваши знания поражают разносторонностью )))

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > VVM1964 10 марта, 12:49

      Имею близкое отношение к данному вопросу (Полковник в отставке).

      2
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      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > ilichkadr 10 марта, 13:01

      Понятно.

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      Рейтинг: +18133

      ilichkadr 10 марта, 11:26

      "поулчившие паспорта РФС"!?
      А чё, есть паспорта РФС!!!??? Ой, дурак этот журналюшка..........

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      ...
      Рейтинг: +1423

      Fialet > ilichkadr 10 марта, 11:52

      Так первые две строчки не журналист, а редакторы Бомбандира так написали. Абычное дело.

      2
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      ...
      Рейтинг: +18133

      ilichkadr > Fialet 10 марта, 11:56

      А вот этот бред "если они поуклоняются, по достижении 27 лет их, как стоящих на воинском учете, уволят в запас в звании рядовых" кто написал?
      Прирожденное дарование, выкидыш ЕГЭ, по-другому не скажешь...

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      Рейтинг: +743

      Азбука 10 марта, 11:23

      Похоже нам тут рассказали об условиях мобилизации в сопредельном, как бы, государстве.

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      ...
      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Азбука 10 марта, 11:51

      Так зачем постить эту глупую новость на сайте?

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      Рейтинг: +743

      Азбука > Красногвардейчик 10 марта, 14:19

      Надежда, что кто-то поверит в эту брехню и провокация удалась.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 10 марта, 11:17

      Да они тут же слиняют))) Всем известно для чего они паспорта российские делали))) И потом, служат в армии нищие, а не миллионеры))

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      Рейтинг: +743

      Азбука > Красногвардейчик 10 марта, 11:50

      В армии нужны специалисты, а не мясо на убой.

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