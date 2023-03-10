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  • Малкома и Клаудиньо через год могут мобилизовать в российскую армию

Малкома и Клаудиньо через год могут мобилизовать в российскую армию

10 марта 2023, 10:51
40

Стало известно, подпадают ли Малком и Клаудиньо, получившие паспорта РФ, под всеобщую мобилизацию. В 2024 году футболистам исполнится 27 лет.

«Как только футболистам исполнится 27 лет, их не смогут призвать на срочную службу. Конечно, если к тому времени не изменится закон – в декабре 2022-го с инициативой внести поправки в ФЗ выступил министр обороны Сергей Шойгу.

По его версии, предельный возраст призыва необходимо повысить до 30 лет. В январе 2023-го в Госдуме заявили, что изменения могут произойти уже весной.

Если закон останется прежним, для Малкома и Клаудиньо откроется другая перспектива – с 27 лет они подлежат мобилизации», – сообщает Sports.ru.

– Повестка придет, даже если они не отслужат в армии.

– Это точно возможно?

– Конечно. У нас большинство тех, кто отправился по мобилизации, не служили в армии. Даже если они поуклоняются, по достижении 27 лет их, как стоящих на воинском учете, уволят в запас в звании рядовых. После этого они подлежат мобилизации.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Клаудиньо
Комментарии (40)
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neveldomha
1678435518
Вот не смешите. Честное слово.
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Napaleon Banapart
1678435523
А кто с кем беседует??? Кто отвечает на вопросы? Ни одного футболЁра не мобилизовали а вот этих двух загребут и отправят на передовую.
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ilichkadr
1678436223
Источник: Sports.ru - просто дурак. Бомбардир ещё дурнее, что множит сей бред. "У нас большинство тех, кто отправился по мобилизации, не служили в армии." За эти слова Александру Головину придётся ответить по закону.
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Красногвардейчик
1678436268
Да они тут же слиняют))) Всем известно для чего они паспорта российские делали))) И потом, служат в армии нищие, а не миллионеры))
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ilichkadr
1678436764
"поулчившие паспорта РФС"!? А чё, есть паспорта РФС!!!??? Ой, дурак этот журналюшка..........
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VVM1964
1678437177
Для кого пишут этот бред ??? (((
Ответить
sv1969
1678437944
Тут до меня все написали про журналиста спорт ру и бомбардир! Могу только добавить-знатные долбоЯщеры(((
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Таврида
1678438888
Призвали - и сразу в ЦСКА, там майоров дадут)))
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Skull_Boy
1678438891
А потом эти называющие себя журналистами обижаются, что их обзывают даунами, дЭбилами, долбае_бами и т.д., если по факту оно так и есть
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шахта Заполярная
1678439704
Конечно их ни куда не призовут - это сто из ста процентов. Но представить хотя бы, что они вдруг получат повестки, то с той же минуты они уже будут в Бразилии. Они за баблом приехали, а ни как ни в армию.
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