Малкома и Клаудиньо через год могут мобилизовать в российскую армию

Стало известно, подпадают ли Малком и Клаудиньо, получившие паспорта РФ, под всеобщую мобилизацию. В 2024 году футболистам исполнится 27 лет.

«Как только футболистам исполнится 27 лет, их не смогут призвать на срочную службу. Конечно, если к тому времени не изменится закон – в декабре 2022-го с инициативой внести поправки в ФЗ выступил министр обороны Сергей Шойгу.

По его версии, предельный возраст призыва необходимо повысить до 30 лет. В январе 2023-го в Госдуме заявили, что изменения могут произойти уже весной.

Если закон останется прежним, для Малкома и Клаудиньо откроется другая перспектива – с 27 лет они подлежат мобилизации», – сообщает Sports.ru.

– Повестка придет, даже если они не отслужат в армии.

– Это точно возможно?

– Конечно. У нас большинство тех, кто отправился по мобилизации, не служили в армии. Даже если они поуклоняются, по достижении 27 лет их, как стоящих на воинском учете, уволят в запас в звании рядовых. После этого они подлежат мобилизации.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!