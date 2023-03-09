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    Какой вы футболист?

    Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о вылете «ПСЖ» с Лионелем Месси в составе из Лиги чемпионов.

    • Мюнхенцы дважды победили чемпиона Лиги 1 – 1:0 в гостях и 2:0 дома.
    • Месси в 2 матчах не совершил голевых действий.

    «Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас. Раньше нашей проблемой был Криштиану Роналду времeн «Реала».

    К выступлению Месси на ЧМ-2022 отношусь с огромным уважением», – сказал Мюллер.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    09.03.2023 11:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      dauzhhhhh 9 марта, 13:00

      Даа ...Криш пошумел в свое время.

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      Рейтинг: +65

      ARSENAL LONDONN > dauzhhhhh 9 марта, 16:57

      И до сих пор ещё шуметь будет, а этот Месси типа звезда и ему все награды мира за глаза. Месси давно уже толком не играет. То что Роналду провалил чемпионат мира из за предсезонки, и то что ему играть не давали то да он плохой, а то что он в 38 лет хетрики долбает а Месси и 1 с трудом забивает в 35 ну ладно, пускай))

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