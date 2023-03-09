Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о вылете «ПСЖ» с Лионелем Месси в составе из Лиги чемпионов.

Мюнхенцы дважды победили чемпиона Лиги 1 – 1:0 в гостях и 2:0 дома.

Месси в 2 матчах не совершил голевых действий.

«Игры против Месси всегда складываются очень хорошо для нас. Раньше нашей проблемой был Криштиану Роналду времeн «Реала».

К выступлению Месси на ЧМ-2022 отношусь с огромным уважением», – сказал Мюллер.

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