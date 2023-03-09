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    Какой вы футболист?

    Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала

    «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила «ПСЖ». Решающий гол на счету бывшего игрока парижан Эрика Чупо-Мотинга.

    По сумме двух матчей в 1/4 финала вышла «Бавария».

    У «Баварии» три сухих победы над «ПСЖ» подряд.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чупо-Мотинг, 61; 2:0 – Гнабри, 89.

    Первый матч: 1:0.

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    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 00:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 9 марта, 16:41

      ПСЖ выглядел лучше чем в первом матче в Париже но пропустив гол стало ясно что Бавария своего уже не упустит.

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 9 марта, 10:53

      Мабпе не оправдал надежд, тренер должен рулить на поле , а не игроки обленившиеся.

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      Рейтинг: +28763

      JTherry 9 марта, 09:44

      надо признать, что Бавария заслуженно победила ПСЖ, и "чемпион мира-ЗМ" не помог, одно сплошное разочарование от денежного мешка... а поле в Германии не лучшего качества...(

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      Рейтинг: +768

      Болотоход 9 марта, 08:21

      Минус бесполезный мешок!
      С победой Бавария!!!!!!

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 9 марта, 08:04

      Сначало отскочили дважды от своего воспитанника Комана,А теперь им забивает бывший игрок )второй тайм уж точно на Баварии , браво Мюнхен

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      Рейтинг: +3060

      fakeid 9 марта, 07:10

      а кому в итоге золотой мяч? ну вы и сами знаете)

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      Рейтинг: +122

      Niklas80 9 марта, 04:58

      Чего и стоило ожидать.

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 9 марта, 01:49

      Очень жаль после этого "просира" ПСЖ француза Каримку Бензема, ибо великий француз МБАп больше сидеть в этом шейхском пи-сю-жу вряд ли будет, Перец из "Реала" уже точно шевелит мошной. И пойдет обладатель "Золотого мяча" 2022 по пути Рауля, Рамоса и Икера Касильиса. Традиция у них такая-звёзд и легенд клуба коленкой под зад...

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 марта, 01:25

      у псж как не было яиц и плана на игру с топами так и нет
      самый опасный в составе псж -рамос, у него 2 момента целых
      0 у месси
      0.5 у мбаппе
      и кто там в пустые не смг забить еще

      псж опять домой. даже с учетом того что бавария не давила в первом тайме
      и играла без манэ, санэ и гнабри - даже без них

      p.s можно этого судью на все матчи хотя бы лч?
      давно не видел чтобы так давали играть, даже как-то чересчур порой)

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      Рейтинг: +261

      Рыло свина > DeStar 9 марта, 10:52

      планка толчков и захватов судьёй завышена, это уже не футбол.

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Рыло свина 9 марта, 13:05

      ну зато футбол был футболом а не детским садом
      Увидел буквально только 1-2 более менее жестких стыка в подкатах
      остальное все ок было, а падать от прикосновений "рука на плечо" или еще что- то - это уже не футбол

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      Рейтинг: +201

      Батал Вселенский 9 марта, 01:07

      А почему Месси не играл сегодня?

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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder > Батал Вселенский 9 марта, 08:01

      А зачем играть когда он уже обладатель золотого мяча) мне кажется когда он завершит карьеру ему еще лет 5 вручать по старой памяти будут

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