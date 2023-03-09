«Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победила «ПСЖ». Решающий гол на счету бывшего игрока парижан Эрика Чупо-Мотинга.

По сумме двух матчей в 1/4 финала вышла «Бавария».

У «Баварии» три сухих победы над «ПСЖ» подряд.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чупо-Мотинг, 61; 2:0 – Гнабри, 89.

Первый матч: 1:0.

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