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    Маслов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России в этом сезоне

    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о борьбе команды за чемпионство в этом сезоне.

    «Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр. Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», — сказал Маслов.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    08.03.2023 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 9 марта, 09:06

      гонка прекратилась можно этот вопрос больше не поднимать.Борьба только за второе место

      0
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 8 марта, 20:31

      Молодец, плюй на эти провокации РосБо.мж Спорта.

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