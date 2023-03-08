Маслов оценил шансы «Спартака» выиграть чемпионат России в этом сезоне

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о борьбе команды за чемпионство в этом сезоне.

«Конечно, терять очки очень неприятно, но не вижу смысла говорить сейчас о чемпионстве, о гонке. Шансы, наверное, есть всегда, впереди еще много игр. Но нет смысла сейчас рассуждать об этом. Будем идти постепенно, стараясь побеждать в каждом матче», — сказал Маслов.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 8 очков.

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