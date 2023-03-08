Стало известно, когда Клаудиньо вернется на поле

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернется в общую группу после травмы в четверг, 9 марта, сообщает «СЭ».

Бразилец будет готовиться с другими футболистами «Зенита» к матчу 19-го тура РПЛ с «Химками», который состоится 12 марта. Неизвестно, выйдет ли футболист на поле, но велика вероятность, что он попадет в заявку на игру.

Клаудиньо должен выйти в составе «Зенита» в кубковом матче с «Динамо» 15 марта.

Бразилец пропустил из-за травмы два первых матча «Зенита» после возобновления сезона.

Клаудиньо недавно получил паспорт РФ.

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