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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стало известно, когда Клаудиньо вернется на поле

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернется в общую группу после травмы в четверг, 9 марта, сообщает «СЭ».

    Бразилец будет готовиться с другими футболистами «Зенита» к матчу 19-го тура РПЛ с «Химками», который состоится 12 марта. Неизвестно, выйдет ли футболист на поле, но велика вероятность, что он попадет в заявку на игру.

    Клаудиньо должен выйти в составе «Зенита» в кубковом матче с «Динамо» 15 марта.

    • Бразилец пропустил из-за травмы два первых матча «Зенита» после возобновления сезона.
    • Клаудиньо недавно получил паспорт РФ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.03.2023 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 8 марта, 14:10

      Получил российский паспорт, отмечает событие, вернётся не скоро.)))

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