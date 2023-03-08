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    Карасев рассказал, как забыл карточки на матч РПЛ

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев однажды забыл комплект карточек на матч РПЛ.

    «Я забыл карточки как-то раз. Матч «Динамо»«Анжи». В Химках играли. Я всегда ношу два комплекта карточек. Так всегда учили. Спереди в кармане лежат рабочие карточки, а сзади в шортах – запасные. Я их никогда не вытаскивал, сколько судил. В этом просто не возникало потребности. А тут я не положил карточки. Мне нужно удалить игрока, я – в карман, а карточек нет. Я – в другой карман, а там тоже нет. У меня паника.

    Я сказал резервному. Он уже был готов нести мне на поле. Это было бы смешно и вообще странно. А у меня холодный пот, футболисты вокруг собрались. Стою и думаю, как быть. А потом вспомнил, что у меня есть запасные в заднем кармане. Я про них абсолютно забыл, потому что никогда не приходилось ими пользоваться. В результате нормально удалил игрока. Вот поэтому судьям и говорят, что нужно два свистка и вообще всего по два комплекта», – сказал Карасев.

    • Москвич судит в РПЛ с 2008 года.
    • Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.
    • Сейчас российские судьи отстранены от работы на матчах УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2023 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 8 марта, 11:42

      и на старуху бывает проруха

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      Ответить
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 8 марта, 11:32

      Зачем ему карточки, когда из всех карманов торчат разноцветные купюры ?

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