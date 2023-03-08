Карасев рассказал, как забыл карточки на матч РПЛ

Арбитр ФИФА Сергей Карасев однажды забыл комплект карточек на матч РПЛ.

«Я забыл карточки как-то раз. Матч «Динамо» – «Анжи». В Химках играли. Я всегда ношу два комплекта карточек. Так всегда учили. Спереди в кармане лежат рабочие карточки, а сзади в шортах – запасные. Я их никогда не вытаскивал, сколько судил. В этом просто не возникало потребности. А тут я не положил карточки. Мне нужно удалить игрока, я – в карман, а карточек нет. Я – в другой карман, а там тоже нет. У меня паника.

Я сказал резервному. Он уже был готов нести мне на поле. Это было бы смешно и вообще странно. А у меня холодный пот, футболисты вокруг собрались. Стою и думаю, как быть. А потом вспомнил, что у меня есть запасные в заднем кармане. Я про них абсолютно забыл, потому что никогда не приходилось ими пользоваться. В результате нормально удалил игрока. Вот поэтому судьям и говорят, что нужно два свистка и вообще всего по два комплекта», – сказал Карасев.

Москвич судит в РПЛ с 2008 года.

Карасев работал на Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020.

Сейчас российские судьи отстранены от работы на матчах УЕФА.

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