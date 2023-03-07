«Что бы выбрал я? Посмотрите в паспорт». Мирзоян – о решении Тикнизяна играть за Армению

Член Исполкома РФС Александр Мирзоян прокомментировал решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизян выступать за сборную Армении.

«Чтобы выбрал я? Мы жили в другое время и в другой стране. Я играл за юношескую и молодежную команды, привлекался в Олимпийскую сборную, также национальную. Задавая на этот вопрос, вам нужно посмотреть в мой паспорт, ха-ха!» — сказал Мирзоян.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную России.

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