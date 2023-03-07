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    Какой вы футболист?

    Агент Языджи назвал условие возвращения турка в ЦСКА

    Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, оценил вероятность возвращения футболиста в ЦСКА.

    «Юсуф по-прежнему следит за ЦСКА и болеет за этот клуб. Он благодарен болельщикам команды за то, что очень тепло его приняли.

    Связывались со мной в 2023 году представители ЦСКА? Нет, ко мне не обращались, но по окончанию сезона, когда у Юсуфа закончится аренда в «Трабзонспоре», ЦСКА и «Лилль» могут договориться о трансфере. Такой вариант возможен, если руководство ЦСКА захочет вернуть Юсуфа в свой состав», — заявил Чебеджи.

    • Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.
    • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
    • Клуб РПЛ не стал выкупать турка за 12 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    07.03.2023 19:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. 9 марта, 16:58

      Возвращение архи желательно, но будет ли , большой?
      Где взять деньги.)).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      bratskij 8 марта, 13:21

      Они когда втроем играли Караскаль, Медина и Языджи, то вроде что то получалось. Один отвалился и другие сдулись. Печаль.

      5
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик 8 марта, 10:50

      Идиоты руководство, из жадности просрали хорошего игрока

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4469

      Snek 8 марта, 03:45

      Да Гинер за него не даст больше 5 млн, а Лилль не продаст дешевле 10 млн, к сожалению деньги загубили его карьеру.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Snek 8 марта, 10:51

      Да Гинер как раз уже ничего не решает в клубе, а новым хозяевам, плевать на клуб

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Красногвардейчик 8 марта, 13:53

      Сейчас вроде Гинер рулит, Орешкин отошёл от дел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Snek 8 марта, 23:17

      Нет...отжали у него клуб

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Красногвардейчик 11 марта, 01:01

      Кто? Руководство не поменялось до сих пор.

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      Рейтинг: +1962

      Красногвардейчик > Snek 11 марта, 02:07

      Раньше он владел всем, а сейчас владеет ВЭБ......

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      Рейтинг: +4469

      Snek > Красногвардейчик 1 час назад

      ВЭБ избавился от ЦСКА. Как минимум, кто владеет сейчас, мы не знаем. Вероятнее всего скинули Гинеру. А кто ещё за ЦСКА заплатит деньги?

      0
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 7 марта, 20:06

      Надо договориться и вернуть Языджи.

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