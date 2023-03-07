Агент Языджи назвал условие возвращения турка в ЦСКА

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, оценил вероятность возвращения футболиста в ЦСКА.

«Юсуф по-прежнему следит за ЦСКА и болеет за этот клуб. Он благодарен болельщикам команды за то, что очень тепло его приняли.

Связывались со мной в 2023 году представители ЦСКА? Нет, ко мне не обращались, но по окончанию сезона, когда у Юсуфа закончится аренда в «Трабзонспоре», ЦСКА и «Лилль» могут договориться о трансфере. Такой вариант возможен, если руководство ЦСКА захочет вернуть Юсуфа в свой состав», — заявил Чебеджи.

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды с января по май 2022 года.

Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

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