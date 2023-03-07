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  • «У нас своя сборная России, а у Карпина своя». Гаджиев – о невызове Дзюбы

«У нас своя сборная России, а у Карпина своя». Гаджиев – о невызове Дзюбы

7 марта 2023, 19:28
9

Экс-тренер «Амкара» прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола.

Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди которые, могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь. Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее.

В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», – сказал Гаджиев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Гаджиев Гаджи Карпин Валерий
Комментарии (9)
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serglider
1678209272
Проблема только в том, что бразильцы могут показывать классную игру, с любыми игроками. То что показывает сегодня сборная России - это ниже плинтуса! Тем более, что Дзюба может в этих проходных играх, оформить чистое первое место бомбардира, по забитым мячам за сборную. Карпуша если бы не был гнилым злопамятным дерьмом, вполне мог дать Дзюбе этот шанс. Тем более нет сегодня в России такого выбора талантливых игроков, среди молодежи, что бы Дзюба не попадал в расширенный состав.
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DOCTOR PENALTY
1678209476
И к тому же, мы не отвечаем за игру нашей сборной и её результаты перед Карпиным, а Карпин отвечает перед нами. ***
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sochi-2013
1678209988
Мудрый человек.
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САДЫЧОК
1678211942
Дзюба - не соответствует сборной ни как футболист и тем более , как человек ! Это бревно и игра на это бревно -Ущербна !
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VVM1964
1678212918
А можно посмотреть - где играет сборная Гаджиева ?)
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eugen-han
1678214180
Дзюба больше не забьет вообще в этом сезоне. Так зачем его надо привлекать в сборную, чтобы атмосферу портить?? Там есть Тюкавин и Писарский, которые на сегодняшний момент гораздо лучше Дзюбы!
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Александр.Т.
1678218462
Видели мы все сборную России на с Дзюбой на последнем чемпионате европы
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Александр.Т.
1678218610
Забил три гола в одном матче так развонялись , сборную сборную его , а где его годы в предыдущих двух матчей , да и Ростов срал всем в последним играх
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