«У нас своя сборная России, а у Карпина своя». Гаджиев – о невызове Дзюбы

Экс-тренер «Амкара» прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола.

Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди которые, могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь. Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее.

В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», – сказал Гаджиев.

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