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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «У нас своя сборная России, а у Карпина своя». Гаджиев – о невызове Дзюбы

    Экс-тренер «Амкара» прокомментировал невызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России на мартовский сбор.

    «Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола.

    Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди которые, могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь. Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее.

    В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», – сказал Гаджиев.

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    Источник: Metaratings

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    07.03.2023 19:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 7 марта, 22:50

      Забил три гола в одном матче так развонялись , сборную сборную его , а где его годы в предыдущих двух матчей , да и Ростов срал всем в последним играх

      0
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      Рейтинг: +174

      Александр.Т. 7 марта, 22:47

      Видели мы все сборную России на с Дзюбой на последнем чемпионате европы

      0
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      Рейтинг: +353

      eugen-han 7 марта, 21:36

      Дзюба больше не забьет вообще в этом сезоне. Так зачем его надо привлекать в сборную, чтобы атмосферу портить?? Там есть Тюкавин и Писарский, которые на сегодняшний момент гораздо лучше Дзюбы!

      1
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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 7 марта, 21:15

      А можно посмотреть - где играет сборная Гаджиева ?)

      2
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 7 марта, 20:59

      Дзюба - не соответствует сборной ни как футболист и тем более , как человек !
      Это бревно и игра на это бревно -Ущербна !

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 7 марта, 20:26

      Мудрый человек.

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 7 марта, 20:17

      И к тому же, мы не отвечаем за игру нашей сборной и её результаты перед Карпиным, а Карпин отвечает перед нами. ***

      1
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      Рейтинг: +2470

      serglider 7 марта, 20:14

      Проблема только в том, что бразильцы могут показывать классную игру, с любыми игроками. То что показывает сегодня сборная России - это ниже плинтуса! Тем более, что Дзюба может в этих проходных играх, оформить чистое первое место бомбардира, по забитым мячам за сборную. Карпуша если бы не был гнилым злопамятным дерьмом, вполне мог дать Дзюбе этот шанс. Тем более нет сегодня в России такого выбора талантливых игроков, среди молодежи, что бы Дзюба не попадал в расширенный состав.

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON > serglider 7 марта, 21:18

      Он ему давал шанс и он от него отказался.

      3
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