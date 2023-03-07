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    Какой вы футболист?

    Широков: «В «Сатурне» будет что-то более масштабное, чем в «Динамо»

    Новый генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал назначение в московский клуб.

    – «Сатурн» для вас особенный клуб.

    – По большому счeту, Раменское – это старт карьеры в Премьер-лиге. В принципе, и нынешнее назначение можно расценивать так же. Как старт в управленческой структуре. Да, у меня был опыт в «Динамо», но здесь, возможно, что-то более масштабное будет. По крайней мере, планы именно такие.

    – Понятно, что болельщиков нынешний статус вряд ли устраивает. Они давно ждут и надеются на большее.

    – Безусловно. Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более, вся инфраструктура тут есть. У многих клубов Премьер-лиги нет той базы, что есть в Раменском даже сейчас.

    • Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».
    • «Сатурн» выступает во Второй лиге.
    • Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

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    Источник: сайт «Сатурна»

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    07.03.2023 08:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 7 марта, 10:40

      В Сатурне гопник Широков добьёт таки судью ногами? Позор Сатурну!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2470

      serglider > Cleaner 8 марта, 18:44

      Рома поумнел! Сделает красиво, повторив "подвиг" своих предшественников из Раменского, которые распилили бабосы, оставив футболеров без денег, объявили клуб банкротом и свалили в даль))) Вот кто-кто, а Рома идеальный кандидат на эту должность. Еще недавно тренировал заурядную молодежную команду, которая болталась в конце турнирной таблицы и вот подишь ты! Хенеральный...

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      Рейтинг: +4143

      Иван Петров 1986 7 марта, 09:38

      Только смотри не зашиби кого-нибудь.

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