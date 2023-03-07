Широков: «В «Сатурне» будет что-то более масштабное, чем в «Динамо»

Новый генеральный директор «Сатурна» Роман Широков прокомментировал назначение в московский клуб.

– «Сатурн» для вас особенный клуб.

– По большому счeту, Раменское – это старт карьеры в Премьер-лиге. В принципе, и нынешнее назначение можно расценивать так же. Как старт в управленческой структуре. Да, у меня был опыт в «Динамо», но здесь, возможно, что-то более масштабное будет. По крайней мере, планы именно такие.

– Понятно, что болельщиков нынешний статус вряд ли устраивает. Они давно ждут и надеются на большее.

– Безусловно. Когда команда отыграла в РПЛ одиннадцать лет, все хотят через какое-то время вернуться. Тем более, вся инфраструктура тут есть. У многих клубов Премьер-лиги нет той базы, что есть в Раменском даже сейчас.

Широков после окончания карьеры работал спортивным директором «Химок» и «Динамо».

«Сатурн» выступает во Второй лиге.

Широков играл за «Сатурн» в 2005 году.

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