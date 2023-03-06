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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис назвал европейские клубы, которые подойдут Антону Миранчуку

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о стремлении полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.

    Сообщалось, что 27-летний футболист собирается в 2024 году уехать за границу в качестве свободного агента.

    «Миранчука за его желание ехать в Европу можно только уважать. В болоте нашем прогрессировать сложно.

    Может, он уже и мотивацию перестал для себя находить, играя в РПЛ. В таком случае новый вызов просто необходим.

    Миранчук – техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании.

    Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино».

    АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина. До и сложновато для него», – заявил Канчельскис.

    • Рыночная стоимость Миранчука – 5 миллионов евро.
    • Его брат Алексей выступает в Серии А за «Торино».
    • Хавбек «Локо» в этом сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.03.2023 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 7 марта, 05:04


      Есть ли спрос на Антона , а то похоже на " неуловимого Джо ", которого никто не ловит.

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      Рейтинг: +1196

      Suvorov51 7 марта, 04:45

      Да хватит вам возносить то чего нет, его уровень как и брата российский чемпионат, все это придел

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 7 марта, 00:39

      Лучший вариант для братьев - это играть вместе за одну команду. Классная связка!

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