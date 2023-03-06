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  • Канчельскис назвал европейские клубы, которые подойдут Антону Миранчуку

Канчельскис назвал европейские клубы, которые подойдут Антону Миранчуку

6 марта 2023, 23:00
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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о стремлении полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.

Сообщалось, что 27-летний футболист собирается в 2024 году уехать за границу в качестве свободного агента.

«Миранчука за его желание ехать в Европу можно только уважать. В болоте нашем прогрессировать сложно.

Может, он уже и мотивацию перестал для себя находить, играя в РПЛ. В таком случае новый вызов просто необходим.

Миранчук – техничный игрок с неплохим футбольным мышлением. Ему подойдут чемпионаты Италии, Германии, Испании.

Думаю, спокойно может играть в «Лацио», «Фиорентине», том же «Торино».

АПЛ? Туда сейчас не вариант для россиянина. До и сложновато для него», – заявил Канчельскис.

  • Рыночная стоимость Миранчука – 5 миллионов евро.
  • Его брат Алексей выступает в Серии А за «Торино».
  • Хавбек «Локо» в этом сезоне забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 21 матче.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон Канчельскис Андрей
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