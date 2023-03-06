На матче «Балтика» – «СКА-Хабаровск» будет больше болельщиков, чем на «Спартак» – «Урал». В Первой лиге нет Fan ID

Матч «Балтика» – «СКА-Хабаровск» в первой лиге посетит больше болельщиков, чем игру «Спартак» – «Урал» в РПЛ.

«На данный момент реализовано 7500 билетов из-за игры в будний день. При этом, как показывает практика, перед матчем может быть всплеск в сторону повышения посещаемости.

Поэтому рассчитываем, что на матче будет до 10 тысяч зрителей. Оставляем шанс болельщикам приятно удивить нас и превзойти наши ожидания», – заявил коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян.

Матч «Спартак» – «Урал» посетили 4281 человек.

В РПЛ есть Fan ID, в Первой лиге – нет.

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