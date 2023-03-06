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    На матче «Балтика» – «СКА-Хабаровск» будет больше болельщиков, чем на «Спартак» – «Урал». В Первой лиге нет Fan ID

    Матч «Балтика»«СКА-Хабаровск» в первой лиге посетит больше болельщиков, чем игру «Спартак» – «Урал» в РПЛ.

    «На данный момент реализовано 7500 билетов из-за игры в будний день. При этом, как показывает практика, перед матчем может быть всплеск в сторону повышения посещаемости.

    Поэтому рассчитываем, что на матче будет до 10 тысяч зрителей. Оставляем шанс болельщикам приятно удивить нас и превзойти наши ожидания», – заявил коммерческий директор «Балтики» Юрий Аракелян.

    • Матч «Спартак» – «Урал» посетили 4281 человек.
    • В РПЛ есть Fan ID, в Первой лиге – нет.

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: Metaratings

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    06.03.2023 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67524

      portero 6 марта, 22:11

      Судя по всему на следующий год в РПЛ, будет грустная картинка, может им в РПЛ и не выходить????

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