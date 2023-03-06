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    Какой вы футболист?

    Агент Мендеш связывался с «Реалом» насчет Леау

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Милана» Рафаэля Леау, в феврале контактировал с «Реалом».

    Представитель 23-летнего футболиста узнавал, интересен ли его клиент мадридскому клубу.

    Трансфер португальца в «Реал» маловероятен, поскольку он играет на одной позиции с Винисиусом Жуниором.

    Кроме того, у испанцев на сегодняшний день другие цели на рынке. В частности, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

    • Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2024 году.
    • Стороны пока не могут договориться о продлении соглашения.
    • В этом сезоне вингер забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 85 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.03.2023 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 6 марта, 13:39

      как по мне нужен мозг в центр поля на место Модрича, нападающий, т.к. Бензема тоже не молод, чистый правый вингер и правый бэк

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      Рейтинг: +12395

      DeStar > Skull_Boy 6 марта, 14:00

      согласен
      особенно про правого бэка и нападающего - их прямо не хватает
      центр поля тоже обновлять можно, но я верю в камавингу( реально хорош)
      но пока не понял про чуамени, но еще есть и вальверде
      так что центр поля у реала пока не страдает
      правый вингер/напад да - родриго все же хорош временами, вальверде там за него играет - тоже не плохо, но это не его позиция все же

      правый дэф и напад - во что нужно
      жаль хакими отпустили
      а на ЦН можно было бы и мбаппе поставить))

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