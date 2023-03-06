Агент Мендеш связывался с «Реалом» насчет Леау

Жорже Мендеш, агент нападающего «Милана» Рафаэля Леау, в феврале контактировал с «Реалом».
Представитель 23-летнего футболиста узнавал, интересен ли его клиент мадридскому клубу.
Трансфер португальца в «Реал» маловероятен, поскольку он играет на одной позиции с Винисиусом Жуниором.
Кроме того, у испанцев на сегодняшний день другие цели на рынке. В частности, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.
- Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2024 году.
- Стороны пока не могут договориться о продлении соглашения.
- В этом сезоне вингер забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.
- Его рыночная стоимость – 85 миллионов евро.
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Источник: La Gazzetta dello Sport