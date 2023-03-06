Агент Мендеш связывался с «Реалом» насчет Леау

Жорже Мендеш, агент нападающего «Милана» Рафаэля Леау, в феврале контактировал с «Реалом».

Представитель 23-летнего футболиста узнавал, интересен ли его клиент мадридскому клубу.

Трансфер португальца в «Реал» маловероятен, поскольку он играет на одной позиции с Винисиусом Жуниором.

Кроме того, у испанцев на сегодняшний день другие цели на рынке. В частности, полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Контракт Леау с «Миланом» истекает в 2024 году.

Стороны пока не могут договориться о продлении соглашения.

В этом сезоне вингер забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.

Его рыночная стоимость – 85 миллионов евро.

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