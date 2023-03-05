Салах: «Сейчас поеду домой, выпью ромашковый чай и лягу спать»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» разгромил «МЮ» со счетом 7:0.

Салах забил два гола и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ. Он забил 129 голов и обошел Робби Фаулера.

«Это нечто особенное. Я хотел побить этот рекорд с первого сезона в «Ливерпуле». Сделать такое в матче с «МЮ» – невероятно.

Сейчас поеду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и лягу спать», – сказал Салах.

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