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    Какой вы футболист?

    Салах: «Сейчас поеду домой, выпью ромашковый чай и лягу спать»

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед».

    • «Ливерпуль» разгромил «МЮ» со счетом 7:0.
    • Салах забил два гола и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ. Он забил 129 голов и обошел Робби Фаулера.

    «Это нечто особенное. Я хотел побить этот рекорд с первого сезона в «Ливерпуле». Сделать такое в матче с «МЮ» – невероятно.

    Сейчас поеду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и лягу спать», – сказал Салах.

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    Источник: Sky Sports

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    05.03.2023 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3462

      FRZZ 6 марта, 09:20

      Российский футболист написал бы так: "Сейчас поеду домой, выпью бутылку водки и лягу спать»)))

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