Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Дзюба использовал две детские ошибки игроков «Ростова». Максим Осипенко почему-то побежал на лицевую линию, потом Дзюба на лeгком аллюре бежал с центра поля, а мяч не выбили. В третьем голе здорово дотянулся», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Это был дебют Дзюбы за «Локо» в РПЛ.

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!