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    Какой вы футболист?

    Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил хет-трик форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

    «Дзюба использовал две детские ошибки игроков «Ростова». Максим Осипенко почему-то побежал на лицевую линию, потом Дзюба на лeгком аллюре бежал с центра поля, а мяч не выбили. В третьем голе здорово дотянулся», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Это был дебют Дзюбы за «Локо» в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2023 22:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 09:07

      Молодец, Дзюба, только оборона у капинят как решето. Молодец, можно сказать, среди овец!

      0
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      Рейтинг: +5308

      ААМ 5 марта, 07:27

      Молодец Дзюба

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      Ответить
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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka 4 марта, 23:24

      Три раза свою "клюшку" удачно подставил . Хотя голевое чутьё никто не отменял .

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 марта, 23:16

      Ну повезло. Следующая игра покажет, с чем мы имеем дело.

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