АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)

«Арсенал» вырвал три очка в матче 26-го тура АПЛ против «Борнмута». Лондонцы уступали в два мяча.

«Арсенал» лидирует с пятиочковым отрывом.

В других встречах «Челси» победил «Лидс», а «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону».

Англия. АПЛ. 26-й тур

Арсенал – Борнмут – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Биллинг, 1; 0:2 – Сенеси, 57; 1:2 – Парти, 62; 2:2 – Уайт, 70; 3:2 – Нельсон, 90+8.

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Траоре, 82.

Челси – Лидс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фофана, 53.

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