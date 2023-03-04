АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)

Блин, это пи?:%ц, конечно... я уже с постным хлебалушком сидел в концеовке матча просто по инерции досматривал ещё и с лагами сумасшедшими трансляцию, честно, уже не особо верил, что будет повторение сценария с Виллой, но это случилось... даже ещё круче - на последней секунде матча, Карл.
Да, можно, конечно, сказать, что Борнмут обязаны были спокойно разбирать на запчасти и побеждать уверенно и что защита соснула 2 раза... но если честно, сейчас хочется только радоваться и не думать о проблемах в игре, которые, безусловно есть.
Впрочем, как мы знаем чемпионства выигрываются именно в таких матчах, как в этом и том с Астон Виллой, когда победа достаётся скорее вопреки всему... вспомнить тот же самый гол Компани в ворота Лестера дальней пушкой
«Арсенал» вырвал три очка в матче 26-го тура АПЛ против «Борнмута». Лондонцы уступали в два мяча.
«Арсенал» лидирует с пятиочковым отрывом.
В других встречах «Челси» победил «Лидс», а «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону».
Англия. АПЛ. 26-й тур
Голы: 0:1 – Биллинг, 1; 0:2 – Сенеси, 57; 1:2 – Парти, 62; 2:2 – Уайт, 70; 3:2 – Нельсон, 90+8.
Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Траоре, 82.
Гол: 1:0 – Фофана, 53.
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