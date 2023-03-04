Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)

    «Арсенал» вырвал три очка в матче 26-го тура АПЛ против «Борнмута». Лондонцы уступали в два мяча.

    «Арсенал» лидирует с пятиочковым отрывом.

    В других встречах «Челси» победил «Лидс», а «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону».

    Англия. АПЛ. 26-й тур

    Арсенал – Борнмут – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Биллинг, 1; 0:2 – Сенеси, 57; 1:2 – Парти, 62; 2:2 – Уайт, 70; 3:2 – Нельсон, 90+8.

    Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Траоре, 82.

    Челси – Лидс – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фофана, 53.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов за форварда «Айнтрахта»
    Канчельскис: «СССР – железный занавес. В Англии я попал в другой мир – все свободно, люди приветливые» 1
    Холанд проводит свой рекордный сезон по голам головой
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2023 19:54
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 4 марта, 20:12

      Блин, это пи?:%ц, конечно... я уже с постным хлебалушком сидел в концеовке матча просто по инерции досматривал ещё и с лагами сумасшедшими трансляцию, честно, уже не особо верил, что будет повторение сценария с Виллой, но это случилось... даже ещё круче - на последней секунде матча, Карл.
      Да, можно, конечно, сказать, что Борнмут обязаны были спокойно разбирать на запчасти и побеждать уверенно и что защита соснула 2 раза... но если честно, сейчас хочется только радоваться и не думать о проблемах в игре, которые, безусловно есть.
      Впрочем, как мы знаем чемпионства выигрываются именно в таких матчах, как в этом и том с Астон Виллой, когда победа достаётся скорее вопреки всему... вспомнить тот же самый гол Компани в ворота Лестера дальней пушкой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 > Maxi_7 4 марта, 20:11

      ... когда Сити по итогу обошёл Ливер на 1 очко. Когда игра не клеится в чемпионской команде должен найтись человек который просто тупо затащит в одно рыло!
      Всех пушкарей с победой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > Maxi_7 4 марта, 20:59

      хз, когда арсенал пропускает, я всегда держу в голове то, что команда забивает в КАЖДОМ матче 1-2 мяча.
      т.е. даже при 0-2 я ожидал сценарий с ничейкой.
      я думаю и сама команда это прекрасно понимает, поэтому так спокойно относится к счёту, не паникует, не "скатывается" на навесы и т.д.
      но победный гол действительно оказался сюрпризом.
      с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12395

      DeStar 4 марта, 20:02

      Молодцы пушкари!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11