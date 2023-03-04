«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок

это называется интершум..с такими решениями скоро болельщиков придется рисовать на трибунах
В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». Фанатский вираж бойкотирует игру из-за введения Fan ID.
Вместо живых зарядов болельщиков на стадионе включают записанные речевки через колонки.
- К 67-й минуте «Зенит» ведет 2:0.
- Дубль оформил Малком.
- В случае победы «Зенит» будет лидировать с 8-очковым отрывом.
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