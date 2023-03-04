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    Какой вы футболист?

    «Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок

    В эти минуты проходит матч 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН». Фанатский вираж бойкотирует игру из-за введения Fan ID.

    Вместо живых зарядов болельщиков на стадионе включают записанные речевки через колонки.

    • К 67-й минуте «Зенит» ведет 2:0.
    • Дубль оформил Малком.
    • В случае победы «Зенит» будет лидировать с 8-очковым отрывом.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 17:57
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11331

      alp 5 марта, 00:11

      это называется интершум..с такими решениями скоро болельщиков придется рисовать на трибунах

      0
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      Рейтинг: +3804

      lordmrv 4 марта, 20:42

      Ведь опыт отрицательный с введением такого был и за бугром. Там быстро пятками назад отыграли. почему же мы ни чему не учимся?

      1
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      Рейтинг: +934

      Krics 4 марта, 20:06

      А Кадырову микрофон запрещали,ихмо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5702

      TOMSON 4 марта, 19:52

      Скоро и картонные зрители появятся.

      1
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      Рейтинг: +27

      vikingus 4 марта, 19:35

      потемкинские деревни, часть 100500

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 4 марта, 19:16

      Стыдно. Фануйди. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 4 марта, 19:09

      Фан ай ди

      0
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      Рейтинг: +1455

      Mariner 4 марта, 19:08

      Честно, я не понимаю ни тех ни других. Одни встали в позу, как будто пздц сложно получить этот фан айди, другие видя, что фанаты категорически не хотят его получать, встали в позу, типа да и пох на вас... А в результате страдают все...

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 4 марта, 18:57

      Стадион принадлежит правительству СПБ. Хотите что то поменять, выкупайте. А если честно Зенит победит и без вас антиайдишные фанаты.

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      Рейтинг: +11331

      alp > neveldomha 5 марта, 00:13

      конечно победит.. но, для кого? и кому это будет интересно через пару лет?

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 4 марта, 18:48

      **дарасы!

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