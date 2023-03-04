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    Какой вы футболист?

    Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что Квинси Промес пока не может получить паспорт РФ.

    «С точки зрения нашего клуба и болельщиков, Промес заслуживает гражданство России.

    Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100‑го мяча за нашу команду», – заявил Зеленов.

    • 31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • Минспорт России отказался содействовать голландцу в получении гражданства из-за его уголовного преследования на родине.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 15:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +339

      Romeo 123 4 марта, 16:13

      С точки зрения, должен понести наказания, или будем укрывать вот таких гандо.ов?

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