Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о том, что Квинси Промес пока не может получить паспорт РФ.

«С точки зрения нашего клуба и болельщиков, Промес заслуживает гражданство России.

Вклад в развитие российского спорта он осуществил значительный, провел 200 матчей и находится на пороге 100‑го мяча за нашу команду», – заявил Зеленов.

31-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.

До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.

Минспорт России отказался содействовать голландцу в получении гражданства из-за его уголовного преследования на родине.

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