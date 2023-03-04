Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»

У «Оренбурга» в этом сезоне РПЛ поучаствовали 13 легионеров. Это максимум среди всех команд.

Второе место занимают «Химки» (11). Далее идут шесть команд с десятью заигранными легионерами.

Меньше всего легионеров на поле побывало у «Ростова» и «Факела» – по два.

В РПЛ всего 129 легионеров (31,7 процент от общего количества футболистов лиги).

РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!