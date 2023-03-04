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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Определен клуб-лидер по количеству заигранных легионеров в сезоне РПЛ. Это не «Зенит»

    У «Оренбурга» в этом сезоне РПЛ поучаствовали 13 легионеров. Это максимум среди всех команд.

    Второе место занимают «Химки» (11). Далее идут шесть команд с десятью заигранными легионерами.

    Меньше всего легионеров на поле побывало у «Ростова» и «Факела» – по два.

    • В РПЛ всего 129 легионеров (31,7 процент от общего количества футболистов лиги).

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    04.03.2023 00:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 7 марта, 08:20

      Какая разница, у кого сколько легов? Сборная всё равно только для товарняков нужна.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 09:43

      Ну Химки это особый клуб, если там 9 дагестанцев , то трудно вообще понять что его с Подмосковьем связывает ?
      Оренбург очень интересный клуб.
      "Откуда деньги , Зин " ?
      Посмотрим на дальнейшую судьбу их легионеров, а то закрадывается мысль, а не является ли ФК Оренбург испытательным полем для Зенита ? Полигон , для будущей ротации состава.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 01:56

      В Зените скоро все будут россиянами!

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      Рейтинг: +612

      Номэд > paracetamol 4 марта, 05:37

      Бразилы с паспортами РФ.

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > paracetamol 4 марта, 08:09

      Ты россиянин?
      Да! Я лининрацкий па раждению всигда!

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