«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам

А на что тогда вестись? на волосатую грудь? прости господи...
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров дал совет молодым игрокам, где нужно искать спутницу.
«Сейчас такое поколение, вседозволенность, не знаешь, как найти жену. Один совет: не ищите в социальных сетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи. Спокойно выбирайте правильных жен. Идите в библиотеку, церковь», – сказал Быстров.
- Игрок завершил карьеру в 2018 году.
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