«Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров дал совет молодым игрокам, где нужно искать спутницу.

«Сейчас такое поколение, вседозволенность, не знаешь, как найти жену. Один совет: не ищите в социальных сетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи. Спокойно выбирайте правильных жен. Идите в библиотеку, церковь», – сказал Быстров.

Игрок завершил карьеру в 2018 году.

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