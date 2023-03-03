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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи»: Быстров дал совет молодым игрокам

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров дал совет молодым игрокам, где нужно искать спутницу.

    «Сейчас такое поколение, вседозволенность, не знаешь, как найти жену. Один совет: не ищите в социальных сетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи. Спокойно выбирайте правильных жен. Идите в библиотеку, церковь», – сказал Быстров.

    • Игрок завершил карьеру в 2018 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2023 21:43
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа 4 марта, 08:21

      А на что тогда вестись? на волосатую грудь? прости господи...

      0
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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 4 марта, 02:04

      Большие сиськи обычно у б-дей!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3049

      fakeid 4 марта, 00:49

      приехал со спартака, сразу побежал в гей-клуб, где получил по рылу. а потом советует ходить за женой в церковь. здец, какое же оно тупое рыло.

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      Рейтинг: +943

      Спартач80 > fakeid 4 марта, 07:47

      Ага-соскучился по питерским забавам.

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > fakeid 4 марта, 09:29

      Ты, товарищ нам не причисляй вашего клоуна. Он типичный питерский мальчик (Петржела так про него сказал, а со стороны виднее). Не самый умный, но все-таки типичный.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 3 марта, 23:26

      Когда бывшие футболисты, нынешние неизвестно кто, дают советы где искать будущих жен, как правильно выстраивать семейные отношения, какие книги читать, какую музыку слушать, и так далее, меня поражают не они, а те, кто печатает их бредни. Журналисты, печатайте то, что футболисты говорят про футбол, и не более того. Не надо выставлять их на посмешище. Вы и себя позорите при этом.

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Вомбат 3 марта, 23:41

      Вот вот - у него Зюба 23 тыщи последних из трусов подрезал как у лоха))А он ещё советы дает как нам жить))

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 3 марта, 22:55

      Быстров , которого в знаменитом видео выгнали из гей клуба - "Не ведитесь на короткие юбки и большие сиськи - видитесь на волосатый жопы и толстые куи))"

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 3 марта, 22:46

      А сам-то где нашёл? Вспомнил бы как и где зажигали с Кержом и Шавой. )))

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 3 марта, 22:43

      вот зачем связывать церковь и жену)) как будто это какое-то густонаселенное общественное место
      бабушку найти там можно да, а жену вряд ли.

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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 3 марта, 22:31

      ВоФФка херни не посоветует...

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      Рейтинг: +67524

      portero 3 марта, 22:00

      Ровесник Дзюбы, оба подростки.... шанец что изменятся отсуствует!
      Только если вылечат через ...дцать лет....

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      Рейтинг: +17576

      NewLife 3 марта, 21:56

      Особенно, если ты гей))

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      Рейтинг: +67524

      portero > NewLife 3 марта, 22:09

      Помню видос Вова бухой у гей-клуба.... какие ему девочки, его другие причандалы интересуют.

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